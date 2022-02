L'oroscopo di oggi, sabato 12 febbraio: i Pesci sono l'immagine della serenità

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 12 febbraio.

Ariete. 21/3 – 20/4

Oggi c'è da segnalare qualche ostacolo o tensione, ma se proseguite con la solita energia condurrete a termine con successo gli impegni.

Toro. 21/4 – 20/5

Sostenuta da Giove, la Luna in Cancro è ideale per riprendere i contatti con un amico d'infanzia o un parente perso di vista da qualche tempo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Svolta con entusiasmo e passione, una faccenda familiare poco gradita diventa appagante. A volte basta poco: la soddisfazione è tutta interiore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con uno splendido Giove a farle da spalla, la Luna e l'intuito stemperano qualsiasi problema. Messaggi dai sogni, percezioni da tenere d'occhio.

Leone. 23/7 – 23/8

Clima di introspezione: siete poco ciarlieri, un po' defilati, ma le vostre riflessioni vi serviranno per prendere decisioni piuttosto coraggiose.

Vergine. 24/8 – 22/9

L'arbitraggio della Luna riporta in parità la partita tra voi e il partner, con un po' di interscambio dei ruoli nella gestione della casa e dei figli.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sabato a fasi alterne: momenti di ozio e fantasticherie e momenti di iperattività. In ogni caso, il vostro peggior nemico oggi è l'eccesso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Approfittate di questo periodo magico per rifarvi in tutte le incombenze che avete trascurato, per una proposta di pace, per aumentare il gruzzolo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le esigenze concrete sono prioritarie e vi indirizzano a prendere quanto offre il presente: un lavoro extra, un’entrata inaspettata, un'emozione nuova.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Senso pratico ed estro si coniugano a meraviglia. Opportunità e notizie, se desiderate essere d'aiuto agli altri ma non sapete come rendervi utili.

Acquario. 21/1 – 19/2

Lavorate di buona lena per chiudere la settimana senza lasciare sospesi. Impegno anche nello studio in vista di interrogazioni o esami futuri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Oggi siete l'immagine della serenità: la concatenazione di tante piccole circostanze favorevoli suscita un senso di protezione e di gratitudine.