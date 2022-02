L'oroscopo di oggi, giovedì 10 febbraio: Bilancia allegra e spensierata

L'Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 10 febbraio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Eccellente ripresa, sul piano sia personale sia professionale. Ideale per uno spostamento, per catturare l’attenzione di una persona importante.

Toro. 21/4 – 20/5

Momento sentimentale delicato, in cui dovrete agire allentando un po’ le briglie, ma non più di tanto: solo quanto basta a respirare meglio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna e Saturno vi favoriscono promuovendo incontri e progetti. Equilibrio e senso della misura, per evitare di chiudervi in contesti troppo casalinghi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nulla di nuovo sotto il cielo dell’amore: forse vi sentirete un po’ annoiati, ma non cercate diversivi a tutti i costi. Inclinazione all’interiorità.

Leone. 23/7 – 23/8

Desiderio di essere ammirati e corteggiati? Adoperate le capacità di seduzione: l’eleganza, la generosità, la classe innata. Con le buone maniere...

Vergine. 24/8 – 22/9

Clima incerto. Piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona, partner da ammansire.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una configurazione briosa rende allegro e spensierato questo giovedì. Pace fatta con la dolce metà dopo un bisticcio. Un evento culturale.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Organizzate una rimpatriata con dei vecchi amici. Potrete aggiornarvi sulle ultime novità, guardare in TV la vostra serie preferita, ascoltare musica.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Terrete testa agli intralci, senza perdere il sorriso. Fermento in amore. Buttatevi ma non forzate i tempi, come sapete: «Se son rose fioriranno».

Capricorno. 22/12 – 20/1

Godetevi una giornata di quiete che sembra essere così ben condivisa da partner e familiari; il segreto della felicità sta nelle piccole cose.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con il favore della Luna nei Gemelli esaltata da Saturno, il disaccordo con il partner può essere gestito con buonsenso e intelligenza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vita emotiva fluttuante tra richiami alla razionalità e voli pindarici, a causa di una relazione sentimentale coinvolgente, ma che ancora non decolla.

