Oroscopo della settimana, la Luna nuova accende le ambizioni dei Toro

Settimana di novilunio per i dodici che cambieranno approccio a qualcosa di se stessi!

Ariete

Marte , il vostro pianeta è ancora in quadratura, e certo vi porta fatica e stress, ma allacciando buoni rapporti con Giove innesta in questo attivismo un gusto per la positività e per una cosciente fatica volta a miglioramenti che in cuor vostro sperate e che le stelle vi riservano, il vostro cielo avanza in maniera molto frenetica e spedita, mentre una voglia di comunicazione e contatti vi rende di nuovo disponibili a interazioni e ad uscite sociali pieni di stimoli e di tante suggestioni affettive che in questo momento vi confondono piacevolmente…

Toro

Bellissimo per voi il sostegno della bella Venere vostro astro guida che vi propone una morbidezza davvero confortevole e piena di entusiasmi affettivi, siete consapevolissimi di essere amati e desiderati, mentre la vostra voglia di costruire in senso lavorativo è stimolata dalla Luna che accende ambizioni ma che fa la furba e vi rende sornioni di fronte a proposte poco credibili, e che vi spinge ad eliminare per prime le possibili perdite di tempo, è tornato il vostro fiuto per gli affari e l' istinto per la convenienza, l'agio che anelate dare alla vostra vita sta cominciando a costituirsi, mentre la vostra vita sentimentale chiede un di più...

Gemelli

Sicuramente una settimana che parte bene con una luna a favore e con tante energie positive che si spandono intorno a voi, sembra infatti che le tensioni scemino, e vi aiutino a fare pace con cosa avete sentito distante e lontano dalle vostre esigenze, capitoli chiusi verranno riposti in archivio, verso il fine settimana qualcuno che amate avrà bisogno di voi, di sentirvi vicino e di conoscere la vostra opinione sulla propria direzione, probabilmente vi trasformerete in qualcosa di simile ad una guida il che vi farà sentire gratificati e sposterà verso una dialettica amorevole le vostre considerazioni, intanto una fase di impennata al lavoro...

Cancro

Il vostro cielo è decisamente stimolante e vi chiede di insistere verso una direzione realizzativa della quale non vi sentivate del tutto convinti, dopo le agitazioni lunari dell' inizio settimana ci penserà Mercurio a farvi stare bene e ad aiutarvi ad ordinare i pensieri, il vostro animo si pervade di lucida consapevolezza, e sentirete forza e voglia di procedere, le stelle vi incoraggiano ad essere temerari e a dirigere le emozioni verso un' ambizione, qualunque sia il vostro obbiettivo avrete tutto il supporto di chi vi ama, e vi incoraggia, il partner intanto potrebbe volere chiarire alcuni punti e reclamare un certo spazio...

Leone

Un novilunio molto forte per voi che state attraversando un periodo davvero denso di trasformazione, sembra infatti che le stelle vogliano riservarvi qualche sorpresa, e che possiate anche subire decisioni inaspettate dal partner o da una serie di referenti lavorativi, nulla che vi faccia perdere la rotta per carità, ma molti di voi dovranno fare pace che non tutto è controllabile e che potrete avere maggiore libertà di movimento abbracciando i cambiamenti che man mano si susseguono, il week end vi porterà invece una bellissima ricarica di affetto, che attingerà alla radice antica del vostro essere, consci dei tagli e degli addii dell' ultimo anno anche avete accettato con grande serenità ecco che si prepara una nuova era...

Vergine

Il vostro cielo è abbastanza placido per tutta la settimana che sembrerebbe abbastanza routinaria, mentre il fine settimana sarà molto dinamico in quanto l' ordine di idee nuove che Mercurio esigerà vi porterà a carburare un nuovo percorso interiore che tiene conto delle aspettative del partner o di amici o collaboratori che si aspettano da voi qualcosa, un miglioramento un cambiamento, ecco che anche Marte vi supporterà in maniera molto attiva , quasi a volervi prestare una grinta per voi non sempre usuale, decidete di direzionare bene le vostre risorse e di scegliere qualcosa che non vi vincoli o comprometta parte della vostra autonomia...

Bilancia

E se questo novilunio vi portasse finalmente quella variazione sul tema che desideravate da tanto..?! Molti di voi saranno finalmente capaci di vincere la timidezza e l' imbarazzo di aggiungere qualcosa di nuovo alla propria vita, qualcosa che la bella Venere desiderava da tanto, il vostro cielo infatti sta facendo di tutto per darvi gli stimoli giusti e pieni di vita, ecco che torna il sorriso e quello stato di ebrezza che sembra fare parte della vostra ritrovata armonia, e ricerca di bellezza, il vostro animo sta contrastando la routine che vi stava da troppo tempo staticizzando, il vostro intento è quello di volere rinascere e sotto una nuova egida, quella della vostra voglia di amare, intanto per il lavoro si prevedono piacevoli sviluppi , non tralasciate impegni presi e lo spazio per vedere amici...

Scorpione

Non sarà solamente la Luna ad aiutarvi in questa settimana molto intensa, ma anche il Sole, la prima innesterà in voi un contatto con i vostri sentimenti più profondi e nutrirà voglia di amare e di rendervi felici e pieni di godereccia soddisfazione, è un ottimo periodo infatti per ricominciare a rincorrere passioni, mentre il secondo luminare vi darà una chiarezza inaspettata su tutto ciò che volete, su cosa è andato male o non avete conquistato, e dissiperà dubbi su una persona per cui sentite attrazione ma che filtrate con occhi altrui, le piacevoli scoperte positive saranno la dominante di questa settimana...

Sagittario

Anche se avete molta voglia di esternare pensieri e considerazioni aspettate di controllarvi meglio date le grandi sollecitazioni di Marte, potreste commettere qualche errore comunicativo, intanto il cielo vi vede un po' frenetici ed attivi, nei casi più maturi molti di voi vuoteranno il sacco su cose che andavano sicuramente dette, mentre nei casi più istintivi potreste creare qualche pasticcio, il fine settimana è decisamente molto bello, pieno di affetto e molto proiettato sulla piacevolezze delle relazioni, avete in fondo solo fretta che si realizzi ciò che desiderate, la vostra vita, il vostro amore...

Capricorno

In questo momento siete come delle bellissime navi ormeggiate al porto , con molti marinai sul ponte che lucidano il ponte e rendono perfetta l' imbarcazione prima di salpare, ma la nave sembra non volere abbandonare lo stato di calma potenziale del porto e volere avventurarsi nel prendere il largo, prendendo tempo a cercare una rotta ideale che la esenti da ogni tempesta...è una metafora di come siete voi adesso, carichi di pianeti e di potenzialità, pregni di tutti gli elementi che vi servono per attuare quella svolta nelle vostre vite che significa tantissimo, non abbiate paura e non perdetevi nei ragionamenti più teorici ...agite e basta, è tempo di spendere nel mondo tutto ciò che avete maturato in questi mesi !

Acquario

Il novilunio vi servirà per spogliarvi definitivamente delle stanchezze e delle noie che a volte vi siete procurati da soli, o semplicemente alle occasioni in cui avete speso tempo e fiducia in persone che vi hanno profondamente deluso, come in un meraviglioso esorcismo questo vi aiuterà nella stessa settimana a godere del congiungersi del sole a Saturno nel vostro segno che decreta un fissaggio definitivo delle vostre sicurezze della vostra voglia di vivere e di ciò che vi rende felici, e da li procederete sicuri luminosi e spogli delle ombre di qualche considerazione esistenzialista che ormai non vi serve più, intanto in amore si preparano trame da romanzo...

Pesci

Una settimana tutto sommato incoraggiata ancora da Giove che movimenta decisamente la vostra vita intima ma anche quella sociale, il week end sarà molto dinamico perchè i movimenti planetari renderanno irresistibile la vostra voglia di condividere i vostri sentimenti e le vostre emozioni con persone che vi amano e che rendono tutto meraviglioso, soddisfacendo la vostra voglia di empatia e di scambio, non rischiate certo di annoiarvi con tutte queste emozioni dentro il cuore, in amore ottimo slancio, l' impeto marziano di passione e di iperattività vi stimolerà e non vi farà stare fermi, attenti a non nevrotizzare il partner...

