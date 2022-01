L'oroscopo di oggi, sabato 29 gennaio: la rivincita del Capricorno

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 29 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Cielo con qualche nuvola di troppo, ma con Saturno a favore, sfodererete senso pratico arricchito da un invidiabile sesto senso. Un mix invincibile.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie a Urano, avrete un’idea geniale che vi darà la possibilità di risolvere una questione spinosa tenuta in sospeso da fin troppo tempo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con Giove quadrato in Pesci, non disperdete le forze in impegni infruttuosi. Rallentate i ritmi, riposatevi in luoghi immersi nella natura.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sabato un po’ agitato. La Luna avversa vi rende inquieti e accentua un clima disordinato che fa poco per voi. Fate attività che ristabiliscano tranquillità.

Leone. 23/7 – 23/8

Con Saturno e Urano sfavorevoli, affronterete fino in fondo ciò che avete preferito fin qui evitare, pur sapendo che il gioco si farà più complesso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con Nettuno ostile, oserete un po’ troppo, volendo realizzare la quadratura del cerchio. Regolatevi, se non vorrete essere giudicati troppo utopistici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna in Capricorno, giornata faticosa. Avrete un calo di energie, dovuto anche a errori alimentari che non riuscite a correggere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Marte solidale che scalpita e Saturno contro che vi frena, non forzate i tempi. Provate a sintonizzare meglio i vostri ritmi con quelli dei colleghi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con Giove nemico, sentirete un forte desiderio di pace. Avete bisogno di ricaricare le pile, consumate dalle diverse situazioni che vi pesano quotidianamente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna complice di Marte e Giove, potrete prendervi la rivincita, lasciando con un palmo di naso chi non scommetteva sulle vostre capacità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se siete in coppia, farete progetti comuni per mantenere viva la fiamma. Se invece attendete l’incontro fatale, il vostro cuore si aprirà fiducioso.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Plutone che vi pungola, la passionalità continuerà ad essere alle stelle. Il partner si arrenderà di sicuro alle vostre irresistibili richieste.

