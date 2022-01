L'oroscopo di oggi, giovedì 27 gennaio: energie positive in amore per l'Acquario

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 27 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna alleata dal Sagittario vi aiuterà a mettere in atto un atteggiamento bilanciato e disponibile. Riuscirete a volgere le circostanze a vostro vantaggio. Sforzatevi di andare incontro a un familiare, anche se i vostri desideri nonostante gli sforzi non collimano.

Toro. 21/4 – 20/5

Con Mercurio e Marte sorridenti in Capricorno e soprattutto Urano nel vostro cielo, si prevede un giovedì pieno di fermenti, ottime idee, nuovi progetti. Darete sfogo al vostro spirito di iniziativa, ma non esagerate, per non trovarvi poi pieni di impegni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per colpa della Luna contraria, oggi forse vi alzerete con il piede sbagliato, poi però recupererete e andrete incontro alle soddisfazioni che cercate. Saturno vi farà scegliere la strada adatta per risolvere una questione di cuore, senza bisogno di consigli.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Mercurio opposto, vi potrebbe accadere, in famiglia o sul lavoro, di essere messi sotto esame per degli errori di valutazione o per delle distrazioni. Dimenticate l’orgoglio, prendete il telefono o scrivete una lettera di scuse a una persona a cui tenete.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Urano ostile in Toro, meglio non accettare tutte le incombenze e gli inviti che vi verranno proposti, se non volete ritrovarvi sfiniti e sovraccarichi. Concentratevi! Non fatevi abbagliare da vuoti desideri di potere o da seduzioni senza fondamenti pratici.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la Luna contraria in Sagittario, lavorerete sodo, ma proverete un po’ di delusione quando vi ritroverete ad essere ricompensati con una critica. Vi divertirete molto in famiglia, ne diventerete il centro dell’attenzione per la vostra capacità di coinvolgimento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Deciderete di rimandare una delicata questione di lavoro e farete bene perché tra un po’ di tempo le cose cambieranno decisamente a vostro favore. Grazie a Saturno, vi troverete a sfruttare esperienze che in passato vi avevano messo a dura prova.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Avete tante idee che vi frullano per la testa, ma prima di parlarne con qualcuno, assicuratevi che sia sintonizzato sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Con l’ausilio di Mercurio in Capricorno, avrete idee che vi renderanno particolarmente brillanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Considerando la Luna quadrata a Giove e in sestile al Sole, dovete prevedere una giornata di impegno costante, ma anche con momenti piacevoli e divertenti. Un piccolo problema di un familiare vi farà mancare un evento organizzato con entusiasmo. Abbiate pazienza...

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con Mercurio, Venere e Marte nel segno, una situazione imprevista vi consentirà di mettere a punto un programma interessante e una nuova esperienza. Grazie anche a Mercurio congiunto, la comunicativa sarà una carta vincente da giocare negli affari.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per merito del Sole amico della Luna, oggi potreste veder germogliare quei frutti che avete da tempo seminato. Energie positive spese in amore. Riposo e un’alimentazione controllata vi permetteranno di armonizzare al meglio le vostre energie.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con la Luna in Acquario quadrata a Giove nel segno, rimandate un acquisto costoso che sarebbe bene vagliare con prudenza e oculatezza. Venere e Urano sono in sestile: in amore avrete delle sorprese che gratificheranno desideri maliziosi e intriganti.

