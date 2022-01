L'oroscopo di oggi, martedì 18 gennaio: Acquario facilmente irritabile

L’oroscopo di Barbanera di oggi, martedì 18 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a Saturno complice, sarete penetranti e concisi nell’attività, con una buona capacità di sintesi. Risorse preziose per tirare acqua al vostro mulino.

Toro. 21/4 – 20/5

L’azione di Urano nel vostro cielo si fa sentire. Assecondate con fiducia i cambiamenti che sta provocando nella vostra vita. Lasciatevi andare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le pretese del partner vi sembreranno in un primo momento esagerate, poi le troverete non solo appropriate, ma anche molto rassicuranti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Plutone contro, se in famiglia dovesse capitarvi di venire a conoscenza di qualcosa che non vi era stato detto, sappiate essere discreti e rispettosi.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa della Luna opposta a Mercurio, sarete costretti a riesaminare le vostre posizioni, a difendere le vostre idee, a perorare le vostre cause.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’ostilità di Giove in opposizione potrebbe coincidere con numerose uscite per spese anche impreviste. Difficile fare degli investimenti azzeccati.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non drammatizzate l’incapacità a comunicare dei tempi passati, e guardate con atteggiamento possibilista un collega con cui oggi operate gomito a gomito.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Riflettere vi aiuterà a selezionare cosa continuare a tenere perché necessario e irrinunciabile, e cosa scartare perché superfluo e non essenziale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna nell’amico Leone e Marte favorevole, vi deciderete a seguire un percorso di autonomia da un familiare che pretende da voi eccessiva obbedienza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sarete fortemente motivati ad arricchire e rafforzare il legame con la dolce metà. Se siete single, non è il caso di stare sempre sul chi va là: rilassatevi!

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Leone, avversa a Saturno in casa vostra, determinerà una giornata che vi vedrà emotivamente tesi e facilmente irritabili. Mantenete la calma!

Pesci. 20/2 – 20/3

Con Urano benevolo, di fronte a qualsiasi imprevisto sarà bene sorridere con fiducia, e vedrete che tutto si risolverà in un attimo, come per magia.

