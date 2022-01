L'oroscopo di oggi, lunedì 17 gennaio: si movimenta la scena amorosa dei Vergine

L’oroscopo di Barbanera di oggi, lunedì 17 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Concentratevi sugli impegni più importanti e accantonate per ora gli altri: troppa carne a cuocere potrebbe farvi ottenere meno di quanto preventivato.

Toro. 21/4 – 20/5

Plutone vi regala un fascino magnetico che vi rende più seducenti che mai. Non sprecate ulteriori energie in storie superate, apritevi alle novità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

In famiglia un problema va affrontato subito, senza inutili allarmi e cercando di andare, senza esitazioni, al nocciolo delle questioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna opposta a Plutone, la giornata sarà pesante per incombenze che vi sottrarranno molte forze. Per fortuna vi ricaricherete in breve.

Leone. 23/7 – 23/8

Un pizzico di grinta unita all’amabilità potrebbe far colpo su quella persona che vi è rimasta insistentemente in testa. Chi non risica non rosica.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avrete a che fare con ciò che fino ad ora avete seminato. La scena amorosa si movimenterà in modo allettante. Conoscerete persone nuove.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giove, simbolo della legge, in orbita silenziosa, non si dà molto da fare per voi. Non impelagatevi in questioni legali ed evitate di firmare contratti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giove nel segno amico dei Pesci vi sostiene nel morale e nei progetti importanti. Interessanti i viaggi sia culturali che di svago. Approfittatene!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Nonostante vi siate messi seriamente d’impegno, non potrete facilmente conciliare desideri ed esigenze con quelli della vostra dolce metà.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna avversa a Plutone, un equivoco vi metterà in condizione di dovere sbrogliare una matassa. Dovrete faticare, ma alla fine ce la farete.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’ambizione volerà alta, ma non sarà così scontato arrivare in cima alla vetta. Divergenze con i superiori potrebbero rallentare l’ascesa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie alla Luna in trigono a Nettuno, potete sorprendere il partner con qualcosa di inusuale per ristabilire l’affiatamento. Sogni romantici ad occhi aperti.

