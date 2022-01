L'oroscopo di oggi, domenica 16 gennaio: lucidità e giuste soluzioni per i Pesci

L’oroscopo di Barbanera di oggi, domenica 16 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se tutto va a gonfie vele, con la Luna dissonante in Cancro, sembrate non apprezzarlo. E vi metterete a cercare il pelo nell’uovo.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in sestile a Urano nel segno, vi godrete la compagnia di persone fidate e insieme trascorrerete bei momenti di piacevole sintonia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

A causa di Marte in opposizione e di Giove ostile, dovrete modificare talune aspettative. Fate attenzione al portafogli: evitate spese non necessarie.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le stelle favorevoli odierne vi daranno l’intuizione giusta per affrancarvi dall’opinione di chi vi è accanto e cerca di condizionare le vostre scelte.

Leone. 23/7 – 23/8

Non distogliete l’attenzione dalle cose che vi sono vicine. Troverete lì il modo di affrontare al meglio problematiche che vi trascinate dietro da tempo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie a Venere e Urano in trigono, prendetevi del tempo per pensare a mente serena al da farsi in una questione di cuore. Una soluzione c’è, basta individuarla.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oggi gioca a vostro sfavore la Luna nell’ostile segno del Cancro. Potreste mancare un bersaglio che inseguite da tempo. Non demordete, verranno occasioni migliori.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non abbiate fretta di realizzare un affare a tutti i costi e subito. Attendete! Considerata l’orbita sfavorevole di Saturno, per il momento è meglio così.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Marte è nel vostro cielo: siete presi da mille impegni e da mille pensieri. Fermatevi a riflettere su ciò che volete davvero. E scartate tutto il superfluo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna opposta a Venere e il Sole congiunto a Plutone, non indugiate oltre. Una persona affascinante potrebbe scoraggiarsi per colpa della vostra esitazione.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se volete fare breccia nel cuore di qualcuno di speciale, non affidatevi solo all’intuizione. Mettete in atto una vera e propria strategia d’azione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per merito della Luna in trigono a Giove, intendersi con gli altri oggi sarà più facile. Guarderete al lato migliore delle cose e riuscirete a risolvere ciò che non va.

