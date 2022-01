L'oroscopo di oggi, venerdì 14 gennaio: la generosità dell'Acquario

L’oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 14 gennaio 2022.

Ariete. 21/3 – 20/4

Sul lavoro è arrivato il momento di presentare il progetto che vi sta a cuore, ma dovete crederci fino in fondo. Fate vedere agli altri di che pasta siete fatti.

Toro. 21/4 – 20/5

Sarete creativi e fantasiosi. Potrete dare un’impronta ancora più coinvolgente alle relazioni. L’abbraccio con il partner sarà appassionato.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le stelle amiche del vostro cielo vi regaleranno ottime occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva su empatia, intuito, improvvisazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Giove che vi protegge dai Pesci, il successo in un colloquio di lavoro o in un concorso potrebbe essere più probabile di quello che pensate.

Leone. 23/7 – 23/8

Per colpa di Urano avverso dal Toro, pensateci bene prima di lasciare la via vecchia per la nuova, perché si sa quel che si lascia, ma non si sa cosa si trova...

Vergine. 24/8 – 22/9

Avrete a che fare con diversi impegni, ma sarete così bravi che troverete subito il modo per sbrigarli. E avrete tempo anche per rilassarvi un po’.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna amica in Gemelli vi garantisce intuizioni preziose. Durante una serata tra amici, farete degli incontri meravigliosi che vi riscalderanno il cuore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se dovete fare qualcosa con attenzione, provateci, ma con Mercurio nemico dall’Acquario, la probabilità di commettere inesattezze e disattenzioni è alta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’umore di oggi, con la Luna in Gemelli e quindi opposta, non sarà al top. Un contrattempo purtroppo vi costringerà a cambiare i vostri piani.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie a Venere alleata nel vostro cielo, sarete lusingati dalle dimostrazioni di stima da parte di una persona che considerate molto in gamba.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna solidale con Mercurio e Saturno, aiuterete anche con un solo gesto chi ha bisogno per il puro piacere di donare disinteressatamente.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Gemelli bisticcia con Nettuno nel segno. Andrete incontro agli altri con poca indulgenza e accoglierete con difficoltà i loro problemi e le fragilità.

