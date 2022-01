L'oroscopo di oggi, primo gennaio: le passioni dello Scorpione

L’oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 1 gennaio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna, Marte e Saturno benevoli pianificherete acquisti importanti, consultando i vostri familiari, che saranno molto felici di consigliarvi e supportarvi.

Toro. 21/4 – 20/5

Grazie al Sole in Capricorno in trigono a Urano nel segno, iniziate l'anno sentendovi in forma. State bene fisicamente e siete efficienti mentalmente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giove, che rappresenta la legge, è contrario Dai Pesci: meglio non iniziare l'anno invischiandovi in questioni legali poco chiare. Evitate di firmare contratti ambigui.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Urano amico del Toro, passerete il primo giorno dell'anno in modo piacevole. Saprete scambiarvi con i vostri cari affetto e tenerezza.

Leone. 23/7 – 23/8

Chi è in coppia risolverà presto qualche piccolo malinteso, se siete single meglio fare una selezione dei numerosi inviti che riceverete.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avviate l'anno regalandovi un tuffo nella natura. Anche in questa stagione fredda avete necessità di muovervi, di aria fresca e pulita per rigenerarvi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Marte e Saturno favorevoli darete il giusto colpetto all'acceleratore e uno al freno per dirigervi vittoriosi verso la realizzazione delle vostre mete.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se siete innamorati buona l'intesa con il partner, se siete soli e non più giovanissimi scoprirete con gioia che il cuore e la passione non hanno età.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la luna in casa vostra quadrata a Nettuno vorreste trascorrere con chiamate una giornata spensierata ma i vostri programmi conosceranno qualche intoppo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito del Sole in trigono a Urano, la dolce metà vi farà sentire molto desiderabili e voi condurrete il gioco seduttivo con raffinata abilità.

Acquario. 21/1 – 19/2

In amore siate più disponibili: complice Saturno, potrete anche rafforzare e consolidare il legame con dosi abbondanti di comprensione e complicità.

Pesci. 20/2 – 20/3

A causa della Luna in quadrato a Nettuno proverete a voltare pagina e a dimenticare senza rimpianto fatti del passato che vi trascinate dietro da tempo.

