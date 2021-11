L'oroscopo di oggi, primo dicembre: l'Ariete tenga gli occhi aperti

L’oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 1 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Rallentati dalla Luna opposta al vostro segno potreste non accorgervi immediatamente di alcune proficue opportunità lavorative. Occhi aperti.

Toro. 21/4 – 20/5

Anche se in questo periodo non vi sentite granché fortunati, negli affari di cuore potete davvero dare il meglio di voi senza timore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna potrebbe darvi grande sprint in questo momento, ma voi sembrate alquanto distratti e non sempre riuscite a prendere al balzo la palla.

Cancro. 22/6 – 22/7

Tenete a bada il nervosismo con lente e profonde inspirazioni, non prendetevela per una parola di troppo sfuggita nei vostri confronti.

Leone. 23/7 – 23/8

Le dolci sinfonie delle vostre amabili parole sono ammalianti senza alcun dubbio, ma dopo l'antipasto occorre anche preparare il resto.

Vergine. 24/8 – 22/9

La voglia di impegno e responsabilità non è molta in questa giornata, ma dovrete sfruttare la forza di volontà per andare controcorrente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La dea bendata ci mette lo zampino e se in passato non avevate centrato il bersaglio, ora potreste davvero farcela. Non pensateci a lungo, però.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In questi giorni Marte vi tiene sotto scacco. Attenti alle ambizioni smisurate che dovreste mitigare, facendo ricorso a qualche saggio consiglio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete grandi abilità organizzative grazie al sestile del sole con Saturno. Approfittatene nel lavoro o per sistemare i vostri spazi personali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mitigate le reazioni eccessive dettate da quel brontolone di Plutone. Meglio una tantum lasciar correre e non farsi guastare l'umore.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Bilancia fa apertamente il tifo per voi e anche il Sole e Saturno che si guardano amichevolmente oggi vi favoriscono a pieno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dovendo scrivere un'importante relazione occhio alle sviste e alle imprecisioni. Meglio metterci qualche minuto in più, senza avere fretta.

