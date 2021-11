Black Friday 2021: data, offerte, consigli, quando inizia in Italia

Ormai novembre è il mese più atteso dagli amanti dello shopping, soprattutto quello online, e anche quest'anno non fa eccezione. Tutt'altro. Il giorno infatti per il famigerato e attesissimo Black Friday è venerdì 26 novembre.

Ma quali sono i consigli per evitare di incappare in fregature, in "sole", che potrebbero rovinare tutto quanto il giochino, magari mentale, scatenatosi dentro le nostri menti? Il primo, tra tutti, il più importante: ci vuole pazienza.

Fare una lista

Una lista ordinata di articoli che desiderate da tempo o che vi servono, suddividendoli magari per settore merceologico. In queso modo, ci sarà una sorta di effetto tranquillizzante e soprattutto anticompulsivo. Quello che, insomma, vi fa rimpiangere di essere nati quando darete un'occhiata all'estratto conto della carta di credito a fine mese.

Metodi di pagamento

E a proposito di carte, fate acquisti on line controllate prima i metodi di pagamento accettati. Verificate che il sito accetti il pagamento via PayPal. E se accetti, appunto, anche le carte di credito. Non è scontato, ma è una garanzia.

Anticipare le offerte

Lo sconto dello sconto già prima del Black Friday. Alcuni dei più importanti marketplace anticipano le offerte. Meglio farsi trovare pronti per maggiore convenienza.

Che cos’è il Black Friday e da dove nasce

Letteralmente significa “Venerdì Nero”; alcuni sostengono che il riferimento sia alle vendite dei negozi che passavano dal rosso (negativo) al nero (positivo), mentre altri pensando che il senso sia legato alle auto nere che si incolonnavano in strada davanti ai negozi. Il primo Black Friday risale ormai a quasi cento anni fa. Era infatti il 1924 quando il negozio Macy’s di New York decise che il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento avrebbe applicato grandi sconti su moltissimi prodotti.

Black Friday 2021 Italia: quando inizia

Il Black Friday vero e proprio sarà il 26 novembre (da mezzanotte), data in cui saranno effettuati sconti estremamente vantaggiosi su ogni tipo di prodotto, dall’abbigliamento alla tecnologia, dagli accessori agli elettrodomestici. Ma come siamo ormai abituati da anni, gli sconti inizieranno in molti casi prima del 26 novembre.

Black Friday, quali i negozi coinvolti

Gli sconti e le promozioni saranno effettuati sia nei negozi fisici sia in quelli online.

Cyber Monday

Da qualche anno al Black Friday si aggiunge infatti il Cyber Monday, che nel 2021 sarà il 29 novembre. Ad essere scontati saranno in particolare i prodotti tecnologici ed elettronici: quindi smartphone, tablet, computer, portatili, videogiochi e tanto altro. Molti negozi e soprattutto le grandi catene commerciali hanno esteso il periodo dei saldi a tutto il mese di novembre, che è stato così ribattezzato “Black November”.

