Fedez assalito dai fan, preso a bastonate e ucciso: fa discutere il video del singolo "Morire Morire"

Assalito dai fan, preso a bastonate, immobilizzato con una camicia di forza. Continuano a crescere le visualizzazioni sui social delle Storie e dei video che Fedez ha dedicato all'uscita del nuovo album "Disumano", disponibile dal 26 novembre. Le immagini del video del singolo "Morire morire, sono "volutamente forti e "disturbanti" in cui il rapper, accompagnato da due bodyguard, viene prima assalito dai fan per la strada, poi massacrato a bastonate da un gruppo di teppisti.

Le immagini continuano a tinte forti: Fedez viene lasciato a terra agonizzante e umiliato da un personaggio con addosso la fascia tricolore, che gli urina addosso. Il cantante viene poi immobilizzato sulla barella con una camicia di forza e a quel punto arriva un prete che lo accoltella e infine un plotone di esecuzione che lo finisce a colpi di mitra. Il video, inevitabilmente, sta facendo discutere per la modalità in cui sono proposte le immagini e i temi trattati.

Nella parte finale del video si vede l'opera "Il Narcisista Pessimista" dell'artista bresciano Francesco Vezzoli: due busti in marmo, uno bianco e uno nero, con le sembianze di Fedez. Una delle statue cerca di baciare l'altra, che si ritrae con disgusto. L'opera sarà messa all'asta per beneficenza e i proventi saranno interamente devoluti per un progetto collegato all'album, come spiega il cantante sui social.

