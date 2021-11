Grande Fratello Vip, quasi rissa tra Montano e Belli: "Ti prenderei a schiaffi"

Come molti opinionisti avevano dichiarato ben prima dell'evento, Alex Belli è diventato subito uno degli assoluti protagonisti del Grande Fratello Vip. Prima l'avvicinamento, diciamo così, con Soleil (Belli sarebbe anche sposato), poi la lite (che a molti è sembrata fintissima, ma vabbè) con Aldo Montano, scoppiata nel corso della puntata trasmessa lunedì 1 novembre, si è protratta fino alla mattinata di ieri. I due sono arrivati quasi alle mani, "muso a muso", tanto che a dividerli ci ha dovuto pensare Miriana Trevisan.

“Io sono uscito allo scoperto, tu quando lo fai? Quando esce Aldo Montano?“, ha gridato Belli di prima mattina. “Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Mi hai provocato, grande!”, ha replicato Montano. Allora Belli: “Saliamo su una pedana insieme?”. Montano, nervoso: “Sì, volentieri. Ti prenderei a schiaffi".

A quel punto Miriana Trevisan, vedendo che il clima diventava sempre più caldo, si è avvicinata per dividerli. “Bisogna chiarirsi faccia a faccia. Non me le fai vedere in confessionale le cose. Non me le fai vedere, hai capito? Allora tutta la tua amicizia, tutti ‘ i moschettieri’ che hai montato, erano una farsa”. Alex Belli ha replicato: “Anche i moschettieri litigano, porca tro**”.

Dopo accuse e scuse "un poco confuse", Aldo Montano a quel punto è rientrato in casa, lasciando Alex Belli in giardino a ripetere: “Io ti voglio bene!”. Vedremo se il "comandante" Alfonso Signorini, presentatore e capo della banda, sarà d'accordo.

