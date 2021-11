Oroscopo della settimana: l'Ariete ritrova l'energia, il Leone la perde

Settimana di passaggio e di cambi della guardia planetari, i giochi di Venere e di Mercurio dinamizzano il cielo dei dodici…

Ariete

Un mese nuovo caratterizzato da una voglia comunicativa nuova che vi pervade ed attiva decisamente un'energia da troppo tempo sopita. Avete bisogno di sentirvi spalleggiati, amati ed ascoltati, stimolando le relazioni ora che Mercurio e Venere giocheranno dalla vostra parte. Molti di voi vuoteranno il sacco e daranno voce a ciò che da tempo tenevano dentro, presenze amiche e nuovi amori che vi chiederanno attenzioni, scambiare anche su ansie e timori e sapere che potete condividere con qualcuno le vostre paure sarà l’inizio di un dialogo autentico in amore e nei rapporti in generale. Al lavoro un vero e proprio senso di attivazione prende il sopravvento…

Toro

L'incrollabile fede positivista e sublimatrice della vostra Venere si scontrerà con i dispetti di un Mercurio in opposizione. La risultante sarà che vi sentirete bene, più forti ed in salute ed animati di tantissime voglie da realizzare, mentre il vostro vivere vi innamora sempre di più. Critiche e qualcosa di detto male o malamente saranno invece i deterrenti, ma non vi farete distogliere da questi strali, tutt’altro vi rafforzerete nelle vostre convinzioni e darete fondo alle energie per realizzare tutto ciò che avete in mente per voi. È arrivato il momento di non farvi condizionare, ed anche se la Luna ad inizio settimana vi chiederà di calarvi nelle esigenze di qualche persona che amate che vive un momento difficile, e alla quale non vi sottrarrete, ma fatto questo non esiterete a fare del vostro meglio per tutelare voi stessi…

Gemelli

Mercurio è agli sgoccioli con il suo sostegno, ma questa settimana lo sfrutterete al massimo, chiarendo una serie di faccende che andavano chiarite e ratificando chiaramente al partner o a familiari ciò che avete in mente per un vostro benessere. Verso il fine settimana ci saranno novità invece, visto che la bella Venere non sarà più opposta e troverete una maggiore distensione nei rapporti affettivi e sentirete i vostri sentimenti lievitare ed esprimersi molto più pienamente. Più fortunati e meno ostacolati da impedimenti, timidezze e poca fortuna, il vostro cielo è decisamente più leggero ed allegro com’è nella vostra natura essere. Per i single inizia una socialità che promette molto di più del solito…

Cancro

Un cielo molto più attivo e dinamico per voi che sembrate stanchi di una certa ripetitività. Le stelle vi regalano movimenti più dinamici, e curiosità nei confronti di persone che fino a poco tempo fa non avvicinavate per timidezza, e matura in voi l’interesse a nutrire rapporti più profondi, di spessore. Amorevoli sempre, cercate un po’ di tenerezza e di reciprocità in sentimenti che non vi va più di spiegare. Molti di voi potrebbero desiderare di andare oltre la compagine sicura degli amici di sempre, molti di voi nutrono il desiderio di innamorarsi di nuovo di un partner interessante e coinvolgente, un brivido lungo la schiena e le persone giuste, ma il tutto nascerà dalla chiara volontà di volere dei rapporti nuovi e più intensi…

Leone

Il sostegno della bella Venere finisce per voi questa settimana ed accadrà che potreste avvertire uno scarico di energie e sentire che il dinamismo delle ultime settimane potrebbe venire decisamente meno, ma non per questo vi darete per vinti. Mentre le vostre occupazioni lavorative subiscono un calo, la Luna vi fa ripiegare verso qualcosa di decisamente più casalingo e centrato sulle esigenze familiari e collaborative. Il vostro animo sembra nonostante tutto eccitato ed in pieno fermento, si stanno per concludere delle epopee che vi lasceranno senza fiato e che vi regaleranno dei bellissimi ricordi. Concentratevi sul quotidiano, richiedete presenza al partner che sembra decisamente volervi stare più vicino e vivete la vostra vita in chiave diversa…

Vergine

Un po’ stanchi di sentirvi ripetere le stesse cose e vittime di parole che purtroppo rimangono tali senza risvolti pratici alcuni, anche i più pazienti di voi sono stremati da questo stato di cose e non è affatto necessario darvi ancora pazientemente all’ascolto. Tirate un po’ i remi in barca e pretendete che le cose che dicono le persone che amate diventino realtà senza tergiversare sul più bello. In amore sembra che siate affascinati da nuovi lidi e che le condizioni per la vostra serenità dipendano più che altro da una coraggiosa presa di posizione da parte di voi stessi. Partner e lavoro devono comunque assecondarvi e darvi spazio, non commettete per adesso l’errore di incaponirvi in direzioni che non vi danno riscontro ed in progetti troppo distanti dalla realtà che rischiano di rimanere pura filosofia…

Bilancia

Ottime notizie per voi che con l’abbandono di Mercurio finalmente tesaurizzerete una serie di consapevolezze su cui poi reggerete una certa sicurezza interiore. È arrivato il momento di decidere cosa significano alcune persone o impegni lavorativi vari una volta per tutte. Collocare per importanza priorità e nuove attitudini sarà la vostra missione per questa settimana così importante da un punto di vista che riguarda la chiarezza con voi stessi e riguardo ai vostri sentimenti. Intanto Mercurio non se ne andrà senza lasciarvi preziose informazioni e notizie che sembrano arrivare su antiche questioni che sembravano sospese nel tempo…

Scorpione

Date il benvenuto a Mercurio nei vostri gradi che vi regalerà un dinamismo nuovo ed una voglia comunicativa molto più efficace. Sembrerete grazie a questo aspetto riconnettervi alle relazioni al mondo del sociale e nel lavoro svolgere funzioni di raccordo molto più importanti del solito e decisamente molto più ricche di spunti e stimoli. Venere intanto si rende più partecipe e vi invita ad uscite più coinvolgenti e più prestigiose. Il vostro cielo vi lancia dei segnali chiari ed esige però da voi ricettività e movimento. Ecco che se sarete in sintonia con le inclinazioni degli astri, vi ritroverete una settimana che vi darà modo di cambiare concretamente la vostra realtà…

Sagittario

Un cambio della guardia dei pianeti dinamizzerà in maniera divertente ed insolita il vostro panorama zodiacale. Sembra infatti che Venere abbandonandovi vi dia modo di concentrarvi più su dinamiche lavorative e Mercurio più connesso a voi vi darà modo di fare emergere dei sospesi o dei malintesi che chiarirete benevolmente ed efficacemente. Sembra infatti che vi siate un po’ sentiti messi da parte in termini di prestigio lavorativo e di considerazioni personali, il vostro cielo non vi permette ancora di dare quella svolta che volete ma vi dà modo di scoprire le carte e chiarire le vostre posizioni. È facile che da questo ne conseguiranno vantaggi efficaci per ciò che riguarda evoluzioni future… amore un po’ in sordina…

Capricorno

Filosofeggerete un po’ mentre vi preparate ad accogliere la bella Venere nei vostri gradi, quindi prima di abbandonarvi all’amore ed essere i più fortunati dello zodiaco per questa settimana, amerete scervellarvi un po’ su tutto ciò che può avere favorito o impedito lo svolgimento di operazioni lavorative che hanno determinato l’importanza del periodo. Intanto, il cielo vi mette nelle condizioni di avere dati alla mano e rendervi conto di quanto avete ben operato. Nella vostra vita privata sembra ci siano gli estremi per vivere un rapporto alle giuste distanze regalandovi tutta la libertà e gli spazi possibili di cui avete bisogno, nel contempo dandovi la presenza e la fiducia positiva di cui avevate bisogno…

Acquario

La settimana più indaffarata dei dodici è la vostra. I movimenti planetari sembrano gestire una serie di sicurezze poderose, ma con l’urgenza di essere trasformate in effetti pratici, il vostro cielo è prodigo di energia e di capacità decisionale. Per questo sarà importantissimo dedicare questa settimana al pratico e all’immediato. È fondamentale costruire una serie di attendibili riferimenti a cui vi dovrete inevitabilmente rivolgere per portare a termine alcuni importanti progetti, e per voi che rappresentate ostinatamente individualismo ed autoreferenzialità è una bella prova evolutiva. Anche se per adesso non volete saperne di sentimenti, Venere comincerà a farvi sentire più morbidi e nostalgici, praticità di rigore, ma riservarsi gli spazi giusti per amare non sarebbe certamente un peccato, meditate…

Pesci

Gli aspetti sono per i voi i più romantici di tutto lo zodiaco. Ecco che la magia che vi è tipica torna a materializzarsi e a rendere il vostro quotidiano un’elegia sentimentale che riparte e si alimenta di stimoli e di frangenti in cui il colpo di fulmine o la sicurezza di un amore saranno garantiti. Il cielo vi permetterà di sciogliere dubbi e gestire le vostre relazioni con una certezza in più, seduttivi e molto curati state subendo meno la difficoltà che ravvisate nel sociale. La gentilezza ed il garbo sono le cose che sempre desiderereste, ma contro qualche piccolo incidente sociale avete imparato a sentirvi più disinvolti e spigliati, ora penserete a voi ed alla vostra felicità in maniera serena…

© Riproduzione riservata