Ballando con le Stelle 2021, il bacio tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando prima dell'esibizione

Feeling in pista e non solo tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando, una delle coppie di concorrenti a Ballando con le Stelle 2021. L'ex pilota, che ieri si è presentato in pista con un tutore al braccio per un infortunio durante gli allenamenti settimanali, è apparso molto commosso poco prima dell'esibizione. "Colpa" della video clip messa in onda nella quale si sono viste immagini di Iannone quando gareggiava e vinceva.

Dopo la performance dei due, quasi tutti i giurati, fatta eccezione per Selvaggia Lucarelli, hanno sottolineato l'intesa tra i due che andrebbe anche oltre il ballo. A evidenziare un momento particolare, la giurata popolare Rossella Erra: "C'è stato un bacio passionale, lo abbiamo visto". La coppia non ha commentato, ma la regia ha mandato in onda il momento in cui Iannone, poco prima di iniziare il ballo, ha baciato con tenerezza il naso della compagna.

Il gesto romantico del campione è stato spiegato da Alberto Matano: "Lui guardando la clip si è emozionato, lei lo ha consolato, gli ha asciugato le lacrime e lui le ha dato un bacio". Il pilota ha scherzato: "Stiamo facendo tutto così velocemente che probabilmente di qui alla fine di Ballando faremo un matrimonio". Il feeling della coppia non è comunque passato inosservato.

