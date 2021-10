Oroscopo della settimana: Scorpione e Sagittario i segni più fortunati

Inizia una settimana con una paciosa Luna in Toro che obbliga i dodici a rifiatare e prendere coscienza, per poi esplodere in un week end in cui Marte passionalissimo in Scorpione accenderà i fuochi dello zodiaco !

Ariete

Una settimana di comprensione profonda di voi stessi e delle relazioni importanti, sembra infatti che il vostro pianeta Marte in diretta opposizione voglia farvi riscoprire qualcosa, e data la visione d’inizio di una Luna in seconda casa, il vostro collocarvi nel mondo sia la portante. Forse vi siete resi conto che qualcuno ha bisogno del vostro sostegno e della vostra energia e probabilmente non avete fatto pace con qualcosa del passato. Imparate a vedere quanto è importante e risolutiva la vostra azione e quanto il vostro affetto sia prezioso per chi crede in voi e vi ama. Intanto il cielo muove delle novità in amore e al lavoro dove con un po’ di fatica sembrano arrivare segnali di un cambiamento tutto da decifrare…

Toro

Iniziate la settimana con una Luna ospite nei vostri gradi capace di darvi un senso della visione più oggettivo, nei vostri gradi appetiti e desideri, ma anche sensazioni e vibrazioni sono alla stregua di frequenza che vi devono convincere istintivamente della propria validità. Il vostro animo sa già quasi animalmente ciò di cui fidarsi e cosa invece tenere lontano, il vostro animo è pervaso da grande consapevolezza e di piccoli gesti d’amore che vi fanno riconoscere veramente le cose che volete e quelle che amate. Orobabilmente lascerete andare un amore del passato o chiuderete qualcosa con un trascorso già antico, ma sembrate possedere la consapevolezza che il vostro prossimo amore o il vostro vicino investimento affettivo saranno incredibilmente grandi…

Gemelli

È una settimana di grande presa di coscienza da parte vostra. Sembra infatti che a dominare siano nel vostro cielo divertente ed inquieto la bella Venere che esigerà da voi una chiarezza sulla fuga o sul restare in amore. È arrivato il tempo di chiarire con il partner che direzione volete prendere e a cosa rinunciare per costruire un futuro, o su cosa e dove investire. La vostra settimana culmina poi con un Marte che segna un aumento delle energie decisionali e che vi porterà a cogliere una serie di spunti per creare progetti e regole che necessiteranno di compromessi con il partner e gestiranno un futuro in cui troverete interessante avviare qualche affare remunerativo…

Cancro

È una bella settimana che sembra essere aiutata da una Luna amica almeno per i primi due giorni che gestirà romanticismo e piacevolezza. Intanto, il cielo vi mette nelle condizioni di fare del vostro meglio per captare i segnali di un cielo che vuole suggerirvi di insistere su una dimensione lavorativa che potrebbe trasformare il tutto in maniera significativa, o almeno gettare delle basi più concrete. Il cielo vi sovraccarica di energia nel week end quando con l’inizio di un trigono di Marte proverete dentro di voi una sensazione di esuberanza che vi potrebbe anche fare debordare. Non esagerate e soprattutto non emettete pareri e giudizi sui sentimenti altrui, forse vi costerà ammetterlo ma probabilmente non conoscete fino in fondo le persone che reputate amiche in questo periodo…

Leone

È una settimana che si apre molto bene, poiché probabilmente siete reduci da un successo professionale e lavorativo che però vi farà avvertire nei prossimi giorni i limiti dello stesso. È vero che volete di più e come raccontato dalle stelle nelle scorse settimane ci sono stati alti e bassi che vi hanno disturbato, anche se avete ottenuto qualche momento di successo il vostro desiderio è quello di stabilità o di un campo di espressione più ampio, migliore, arriverà ma non è adesso. Quindi non concentratevi su ciò che ancora non avete ed accettate che seppure a singhiozzo successi e momenti di stasi si alterneranno a volte dandovi noia. Nella vita personale invece sembra un bellissimo periodo affettivo e familiare…

Vergine

Anche se per natura zodiacale amate, l’ordine e la formalità comincia a farsi insopportabile lo stress generato da impegni e da situazioni in cui dovrete osservare una certa forma, e tessere ancora le trame di un futuro tutto da costruire meticolosamente. Tutto queste da un po’ vi toglie spazio e nel campo dell’amore e della vita personale desiderereste un’espressione più libera e scanzonata della vostra esigenza di vivere e di amare. Molti di voi amerebbero un po’ di vita sociale a lungo trascurata, altri invece amerebbero stare in campagna e con il partner per godere di calma e tranquillità. Il cielo vi aiuterà nel week end a realizzare tutto questo, ma non sembra ancora finito il periodo in cui sarà importante giocare bene le vostre carte aspettando tempi e movimenti altrui…

Bilancia

Il travagliato soggiorno di Marte nei vostri gradi sembra finalmente alla fine, il vostro cielo infatti vi consegna ad un week end decisamente più sereno, meno stressante e pieno di risvolti davvero felici. La vostra realtà pare approdare ad un ordine meglio palpabile che si rende funzionale al lavoro ed alla logistica. In amore molti puntini sulle i verranno finalmente apposti e Venere vi aiuterà a centrare i vostri desideri nel fine settimana ed anche ad avere il coraggio di esprimere presso chi amate dubbi, incertezze, desideri ,aspettative, sogni… il che già di per se vi gratifica, poiché credete molto nello scambio e nel sentirvi ascoltati e supportati. Mentre nel lavoro si conquista una certa regolarità e fluidità d’ azione…

Scorpione

È forse una delle settimane più preziose dell’anno per voi che vi mette sicuramente sul podio e vi restituisce tutta la forza di un Marte che nel week end entra finalmente nei vostri gradi restituendovi il carattere forte e creativo che vi distingue. Vincete sicuramente il premio per la settimana più vantaggiosa dello zodiaco, ma che richiede un prezzo. Tutti gli altri giorni della settimana Venere vi darà una visione davvero oggettiva a cui avrà fatto da apripista una Luna in opposizione lunedì e martedì. Le signore dello zodiaco vi aiuteranno infatti a centrare ciò che avete vissuto male e che è stato in balia di proiezioni, aspettative e visioni da parte vostra non troppo oggettive della realtà, facendovi fare pace con il vostro operato che sicuramente aveva bisogno di una revisione o di una visione esterna per capire quali siano stati i vostri errori, per poi consegnarvi ad un fine settimana che accende di nuovo il vostro segno zodiacale…

Sagittario

Settimana da podio anche per voi con questa fantastica sinergia tra Giove e Venere che sembra un perfetto lavoro di squadra tra i due pianeti più benevoli per natura. Sembra infatti che il vostro cuore sia finalmente confortato da sicurezze e ricerche affettive che vi fanno onore e vi portano a gestire una forte voglia di costruire su ogni vostra relazione, a partire da quella intima, dove state ritrovando la comunanza di intenti con il partner, a quella familiare dove regna un fermento trasformativo che porterebbe a bellissime notizie e che vi rende pieni di speranza, alle relazioni sociali dove state riassaporando l’amore degli amici e la certezza che qualcosa di nuovo sta accadendo nella vita di chi amate o credevate in difficoltà. Il vostro generoso apporto sembra aver significato tanto, continuate a fare del vostro meglio per sentirvi padroni della bellezza che riuscite a creare, complimenti!

Capricorno

Una settimana senza troppi clamori ma molto serena, inaugurata da una Luna che vi consente una certa calma e la possibilità di attuare con metodo i vostri piani per la vostra vita. Si respira un’aria di stabilità e di grande equilibrio, ed anche se ancora non siete del tutto convinti delle direzioni che avete preso poiché ancora mancano i margini di riferimento vi riserverete di dare spazio agli eventi che sembrano finalmente infilarsi nella giusta sequenza. Un po’ di pazienza dunque, mentre le stelle vi annunciano che è l’ultima settimana di Marte contro, che togliendosi dalla brutta quadratura in Bilancia vi permetterà di nuovo di essere attivi e pieni di passione…

Acquario

Giove e Saturno dalla vostra parte vi rendono ancora i favoriti dello zodiaco, quelli con in mano le carte più potenti. Ma mentre tutto scorre voi seraficamente deciderete di stare a guardare senza fare operazioni particolare, mentre intanto partorirete nuovi progetti e nuove idee che sembrano farvi stare bene e che riaccendo la vostra voglia di fare e di agire. Il cielo è molto generoso con voi tranne che per l’ inizio nel week end di una orribile quadratura con Marte che vi metterà ansia e vi creerà dei problemi di fretta e di scadenze… Non esacerbatevi e cercate di mantenere la calma del resto è inutile arrabbiarsi con tempi e scadenze altrui anche se vi condizionano. La quadratura di Marte in Scorpione per voi non è proprio un bel momento zodiacale, ma ci penseranno i giganti planetari che avete ospiti nei vostri gradi ad ammortizzarla, voi però non commettete l’errore di arrabbiarvi o di reagire male…

Pesci

Anche per voi una settimana alquanto preziosa, con la bella Venere che vi dà una lucida visione d’insieme e che vi obbliga a giustapporre tutto, le proporzioni dei sentimenti, e quelle degli abbagli che a volte vi fanno un po’ troppo sognatori. Ma non è affatto una settimana in castigo, anzi, il cielo vi sorprenderà dandovi le giuste misure di dove investire o no, di quanto esprimere i sentimenti o sottacerli ancora per qualche giorno. Infatti sarà il week end a rappresentare una fortissima esplosione affettiva e passionale donandovi forza, energia e carisma tale da rendervi assolutamente pronti a vivere una passione senza precedenti, quindi forza, basta fare un po’ i "preziosi" e non perdere la calma e tutto si risolverà in un week end indimenticabile…

