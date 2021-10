L'oroscopo della settimana, Venere trasmette un entusiasmo contagioso ma occhio a Plutone

Saturno ricomincia a muoversi, generando energie che creano la nuova realtà che i dodici hanno aspettato e gestato per mesi, mentre l’antipatico Plutone continua a mettere dubbi ad alcuni, la bella Venere spensierata abbraccia un entusiasmo contagioso!

Ariete

Settimana un po’ particolare per voi, qualche piccolo ripensamento, un po’ di auto analisi, e la sensazione di aver maturato che sesso accade che le cose a cui siete bravissimi a dare un inizio ed un incredibile entusiasmo purtroppo non sono mai cose troppo durature, ma seppure vi sentite non troppo vigorosi ed un po’ in balia degli eventi ecco che si rivoluziona un po’ tutto per voi proprio grazie al grande Saturno che nel suo nuovo moto sembra gettare le basi per qualcosa di più duraturo, solido ed ad ampio respiro, il cielo infatti vi garantisce novità che potrete gestire in maniera diversa, non scoraggiatevi e ricordate che il sole è nuovo ogni giorno, in amore fatevi un po’ cercare e non fatevi troppe domande, non per questo avrete ragione della differenza comportamentale altrui…

Toro

Settimana preziosissima per voi, il vostro cielo vi darà infatti la sensazione che finalmente qualcosa si muove, che i nodi siano di nuovo giunti al pettine, che la vostra vita sembra andare verso una risoluzione, non che non dovrete affrontare qualcosa di complesso, soprattutto con una Venere che esige finalmente di non avere più filtri con la realtà e con le vicissitudini che comporta, ma sicuramente sarete capaci di dare il giusto valore alle cose e a vivere il valore dell’ amore come un assoluto che darà la misura di quanto adeguati siano state le persone che vi hanno gravitato accanto, il vostro cielo vi fa sentire sempre più vicini ad una svolta interiore e vi prepara a tutto ciò che verrà tra qualche tempo quando sarete più forti e solidi come desiderate…

Gemelli

Entusiasmi del tutto nuovi per voi, cambio di prospettiva e promesse che sembrano finalmente avverarsi, una compagine di pianeti positivi vi sorreggerà ma dovrete stare attenti a fare del vostro meglio per non fare passare questo periodo sotto silenzio, è probabile che avrete a metà settimana tutta l’ attenzione che volevate da una persona amata e deciderete di fissare un’ importanza sentimentale che sia un punto di riferimento oggettivo, mentre da venerdì si riattivano una serie di faccende che sembrano farvi di nuovo rincorrere la vita e le curiosità in maniera brillante e piena di progetti, intanto il cielo vi mette nelle condizioni di ritrovare un’ energia interiore non comune, arrivano anche novità lavorative che consolidano accordi già precedentemente presi…

Cancro

La settimana parla di una riconnessione con gli altri e con la voglia di scendere di nuovo in pista fidandovi delle relazioni affettive, amicali e sociali, il vostro cielo vi aiuta infatti a spazzare via le insicurezze, e superare le incomprensioni che si erano generate per un lungo periodo in cui avevate cercato di fare del vostro meglio per essere accomodanti ma che non vi è riuscito di rendere fluido forse perché puntavate solo a fare contenti gli altri tralasciando un po’ voi stessi, ecco che finalmente la ruota ricomincia a girare e le vostre faccende sembrano andare per il meglio, gli affetti si fanno di nuovo scambievoli ed interattivi, è il momento anche di considerare sbloccati gli ostacoli che impedivano il vostro lavoro e le vostre vicissitudini carrieristiche, ma dovrete avere una visione più grande ed ambiziosa, il vostro cielo vi aiuterà a capire che i vostri desideri devono avere un respiro molto ampio…

Leone

È una settimana liberatoria sicuramente per voi che vedrete finalmente tutto più chiaro , in amore a e al lavoro, non vi sentirete più costretti a sopportare e a fare finta di aver capito qualcosa di incomprensibile che vi ha fatto rimanere male più di una volta, non c’è più il senso del blocco non si assiste più alla realtà che sembra statica e ferma, ma tutto si rende di nuovo attivo, nel week end però Plutone ed il suo moto minacceranno un po’ la condizione di serenità che avete raggiunto in termini di percezione altrui, dubbi su cose dette e defezioni amicali o sui colleghi potranno essere ombre che il tenebroso Plutone vi potrebbe trasmettere, ma non cadete in questo temporaneo tranello sarebbe inutile, è vero che avere dubbi è un motore immobile che produce percorsi molto proficui, ma non è questo il caso, non alimentate ancora insicurezze inutili…

Vergine

Mentre Saturno sblocca intorno a voi tante situazioni il dispettoso Mercurio tende a darvi ancora noia, non vi riesce ancora del tutto di portare a termine qualcosa a cui tenete, e l’ avvio di progetti e lavori per cui vi siete spesi tanto sembra ancora ritardare, ma è l’ ultima settimana di tribolazione, le stelle si faranno molto generose più in là per voi, intanto godetevi una splendida Venere che sembra segnare il vostro destino questa settimana si riaccendono sentimenti e simpatie e si fa un’ attenta analisi sulla realtà potreste infatti decidere che la vostra vita non si è fermata e che le vostre voglie sono ancora accese, andate quindi incontro ai vostri sentimenti e cercate di costruire delle condizioni di piacevolezza magari rispolverando qualche vecchia passione , un hobbies un qualcosa che vi riconnetta a come eravate e a quando vi piacevate in senso lato…

Bilancia

Gli astri sono molto favorevoli per voi, siete i preferiti dello zodiaco per adesso e vincete sicuramente il primo premio per la settimana più positiva, ma capiamo bene cosa di positivo gli astri vi vogliono porgere, intanto siete meno ansiosi e patti e compromessi vengono vissuti in maniera davvero lucida e scevra da inutili retroazioni emotive, ma siete anche sicuri che una volta accettato il compromesso le cose cambieranno e le stelle vi confermano che l’ intuizione è giusta ! Continuerete in amore ancora per poco a giocare a scacchi, proprio da domenica infatti la vis comunicativa e la voglia di complicità con il partner vi renderà irresistibili, il vostro animo viene scosso da una serie di faccende legate alla voglia di maturare crescere e sentirvi sicuri di aver costruito, tutti doni che gli astri vi faranno a partire dal fine settimana…

Scorpione

È una settimana molto positiva questa che vi rimette in carreggiata, adesso siete pronti a ripartire mostrando uno stato d’ animo lucido e consapevole, sereno e pacificato con la realtà è arrivato il momento di provvedere e di dare una possibilità ad uno stimolo nuovo nel lavoro dove tutto sembrava dover essere ancora una volta routinario, mentre con grande contento delle stelle ecco arrivare una sorpresa che vi renderà felici e pieni di vita, il cielo vi rende inoltre davvero pronti a fare sì che la vostra vita sentimentale e sociale possa di nuovo essere coinvolgente e dinamica, anche se non si presenterà quello che vi aspettavate provate a dare una possibilità a ciò che si materializzerà potrebbe non poco stupirvi, l’ amore spesso tendete più ad immaginarlo che viverlo, calatevi nel presente e godete di ciò che vi si presenta…

Sagittario

Settimana davvero impreziosita da una Venere magica che vi porterà luce e voglia di esprimere al meglio la bellezza, maggiore cura per voi stessi, maggiore attenzione a tutto ciò che vi circonda, consci di voler riprendere le fila di una socialità più aperta e disponibile nei confronti del prossimo non chiudendovi nelle solite stantie frequentazioni, il cielo inoltre con l’ imperioso Saturno che si muove positivamente per voi, darà la forza alla vostra ospite Venere a prendere il coraggio a due mani e fare notare al partner che gli sbagli pratici e di impostazione che si ripetono da un po’ hanno un po’ provato i vostri sentimenti, con i collaboratori al lavoro sembra sia arrivato il momento di mettere le carte in tavola e rendersi conto che finora non si sono generate delle condizioni troppo vantaggiose e che forse è il caso di cambiare totalmente approccio…

Capricorno

Forti di una ritrovata posizione di centralità e di stima in seno al vostro circostante il cielo vi vuole tra i migliori dello zodiaco nell’ aver superato gli ostacoli, il cielo vuole rendere omaggio alla vostra nuova consapevolezza ed anche Venere sembra d’ accordo tanto che si configureranno di nuovo approcci gentili e semplici, e si costruiranno ponti e dinamiche dove sembravano perduti, ma non mancherà neanche il vostro momento filosofico ed esistenzialista, sarà proprio Plutone che agirà svelandovi nuove verità e dandovi una chiave di lettura delle cose di una serie di errori commessi che però adesso siete pronti ad accettare poiché tutto sembra davvero essere tornato al suo posto, e non solo questo, ci stiamo avvicinando a dei passaggi epocali che trasformeranno in positivo la vostra vita per sempre, lavorateci su…con amore!

Acquario

Il premio per la settimana più serena spetta a voi che ospitate il grande Saturno, che finalmente riprende il suo moto diretto e si attiva, facendo di nuovo ritrovare la voglia di andare avanti e sbloccando una serie di situazioni che vi opprimevano, adesso sarete di nuovo temibili e competitivi al lavoro presenti e lucidi amicalmente ma ancora i ghiacci che vi caratterizzano non riescono a manifestare emozioni forti che non vi mancano neppure, è vero che il momento richiede grande concentrazione ma lasciare spazio per altro sarebbe comunque una scelta che vi farebbe sentire più fluidi e leggeri, corteggiatissimi in amore e fascinosi come sempre non sembrate molto interessati, forse portare a termine degli obbiettivi che per voi sono molto significativi per adesso è la cosa che più conta, grande aiuto da parte di amici che vi fanno da squadra nell’ affrontare le complicatezze di qualche situazione di cui volete avere ragione e portare a compimento…

Pesci

Un pop’ noioso questo inizio settimana in cui i vostri motori planetari non accennano a fare un passo, facendovi sentire un po’ vittime della stasi, ma non dura a lungo e la vostra voglia di fare e di amare già venerdì riesplode in maniera fragorosa, ecco che il vostro gioco di dribbling tra le difficoltà che normalmente vi avrebbero buttato giù sta finalmente dandovi una mano nell’ educarvi al fatto che tutto è superabile e che alla fine di un lungo percorso giunge finalmente la bella notizia che vi rende felici, il vostro cielo vi prepara ad un ottimo aspetto con il Sole, che è tutto proteso ad infondervi la piena sicurezza del vostro io che irradierà luce e vi porterà ad essere felici, poiché se tutto intorno a voi non è proprio come lo avreste desiderato, sicuramente siete consapevoli che ormai vi piace moltissimo…

