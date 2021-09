Claudio Amendola e la malattia della moglie Francesca Neri: "La affronta con coraggio"

Si racconta a tutto tondo Claudio Amendola nel salotto di Verissimo, in onda su Canale 5. Intervistato da Silvia Toffanin, l'attore ha ripercorso la sua carriera, ma ha anche parlato della sua vita privata, dei suoi nipoti e della moglie Francesca Neri.

Dalla loro relazione, nel 1999 è nato il loro figlio Rocco. I due si sono poi sposati a New York l'11 dicembre 2010. Amendola ha altre due figlie, nate dalla sua precedente relazione con Marina Grande. Si chiamano: Alessia nota doppiatrice, che nel 2010 lo ha reso nonno per la prima volta, e Giulia.

Nel 2017, l'attore è stato colto da un infarto e grazie alla moglie Francesca è riuscito ad arrivare in tempo in ospedale. Dimesso il giorno dopo, l'attore ha smesso di fumare e ha pure perso 12 chili.

Durante l'intervista a Verissimo, dunque, l'attore ha raccontato della sua vita privata e professionale, svelando anche che la moglie Francesca è malata. "Non è chiara la sua malattia - ha spiegato Amendola -. Ha tuttavia una difficoltà nel vivere le sue giornate, per via dei dolori fisici. Sta affrontando tutto con intelligenza e coraggio".

Claudio Amendola ha anche ricordato il padre Ferruccio, noto doppiatore di attori come Robert De Niro e Al Pacino.

"Quando si è ammalato, era triste vederlo stanco anche con le carte in mano. Oggi lo ritrovo in tutti i suoi lavori".

