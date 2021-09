Oroscopo settimanale: per i Gemelli magnifica sorpresa nel lavoro, cambia tutto per la Bilancia

Inizia una settimana molto complessa, Mercurio è retrogrado, quindi attenti a come esprimersi, e Plutone pesca qualche sospettosità dal profondo per tutti i dodici!

Oroscopo settimanale: Ariete

Odioso quel Mercurio che si fa antipatico e non vi permetterà di comunicare come vorreste, di contro le mutevolezze della bella Venere vi irriteranno facendovi considerare che alcuni vostri referenti affettivi e sociali sono veramente altalenanti e ballerini. Il vostro cielo che ha forte bisogno di certezza e di linguaggi diretti, chiari ed affidabili soffrirà un po’ in questo periodo, ma state tranquilli, se manterrete la calma passerete solo un breve periodo che vi convincerà definitivamente della qualità vera e della grana di cui sono costituite le persone. Anche questo vi servirà, preferiate parlare con i fatti ed adattatevi velocemente alle follie altrui, per un po’ la vostra capacità alla resistenza verrà messa alla prova, ma non di meno, i pianeti importanti vi garantiscono successo lavorativo e grandi passioni…

Oroscopo settimanale: Toro

Qualche notizia di recente può avervi scosso. Ecco che vi sarete potuti sentire un po’ soli con voi stessi a ragionare sulla natura degli affetti e delle relazioni. Il vostro astro Venere sembra alla massima distanza siderale da voi, ma proprio per questo vi permetterà di avere una visione lucida e veramente oggettiva della vostra realtà affettiva. E' finalmente arrivato il tempo di concludere alcune consapevolezze, ed i mille e più aspetti che formeranno i pianeti questa settimana vi accenderanno di input e di speranza. Sarà la misura di come quanto vorranno starvi accanto o meno e sarà proprio il fine settimana prossimo a darvi tutte le felicissime coordinate che queste operazioni sono finalmente riuscite a darvi serenità e a farvi riscoprire la motivazione in tutti i vostri affetti…

Oroscopo settimanale: Gemelli

Seppur sorretti da un magnifico trigono dalla bilancia di Marte e Sole, le energie vitali non vi mancheranno, ma proprio il vostro astro guida Mercurio ha deciso di farvi diventare un po’ insicuri e poco concentrati. Fastidioso pure Plutone che in combutta con il Dio dai piedi alati vi crea insicurezze e sospettosità. Sembra che il periodo seppur fortemente fortunato, si incupisca un po’ di uno spirito guardingo e circospetto che in taluni casi vi darà conferma che avete ragione, in altri il vostro cielo si fa un po’ fallace creandovi soltanto insicurezze davvero gratuite. La vostra intelligenza saprà distinguere sicuramente di chi o cosa fidarsi o meno, se vi fa piacere saperlo i pianeti del lavoro stanno lavorando per voi preparando una magnifica sorpresa…

Oroscopo settimanale: Cancro

Una settimana in pieno tumulto, un sali e scendi di emozioni e di variazioni che in perfetto stile ondivago cancerino vi mettono nelle condizioni di emozionarvi e rivedere la vostra scala emozionale. Attenzione, è una settimana fatta di stimoli a tutto campo ed il cielo non vi darà tregua. Sarà quindi una scoperta continua di emozioni e di affinità elettive che genereranno amori improvvisi, felicità piene di entusiasmo, imprevisti lavorativi che vi apriranno nuove strade e qualche rivelazione su chi non investire più, decisamente un panorama più dinamico che non vi farà rimpiangere la stasi a tutto campo in cui da un bel po’ di tempo versavate. E' il cielo che dispone di grandi novità e vi garantisce una serie di innovazioni necessarie che vi stupiranno anche a livello pratico…

Oroscopo settimanale: Leone

Strana settimana per voi che con un ammasso planetario in terzo campo state fortemente avvertendo l’esigenza di esprimervi a tutto campo, a volte anche con un po’ di logorrea. Il cielo vi consiglia infatti di dire si ciò che pensate, esternare sentimenti, favorire l’espressione piena della vostra realtà, ma attenzione agli interlocutori o alle situazioni, poiché Mercurio non è particolarmente favorevole e perché Plutone vi fa sospettosi ed alimenta dubbi ed incertezza sulla vostra realtà. Il cielo non finirà di stupirvi e permetterà allo stato generale delle cose di rivelare falsi collaboratori che invece di favorirvi vi creano ostacoli e false amicizie in cui speravate di trovare solide basi sulle quali costruire. Rimane comunque in generale un bel momento fatto di attese piene di speranze, non prendetevela, vi serve quanta più verità possibile per affrontare al meglio le vostre nuove vite all’ insegna della chiarezza e dell'amore con il partner…

Oroscopo settimanale: Vergine

Il premio per la settimana più complessa dello zodiaco questa settimana spetta a voi! Sembra infatti che il groviglio planetario di aspetti costruisca un reticolato di energie non semplici da dipanare, il vostro cielo infatti reclama una lucida visione su quanto finora fatto e su quanto fino ad adesso si sperava. Anche se avete costruito accordi e possibili prospettive d’affari o di lavoro in queste settimane, in questi giorni avrete la prova di chi manterrà la parola o no, e di quali affari saranno fattibili o meno. Andrà sempre bene, forse non come speravate ma sicuramente i passaggi planetari vi hanno garantito qualcosa di importante, i movimenti di plutone vi rendono sospettosi e non vi sentite troppo a vostro agio nelle relazioni sociali e lavorative. Forse qualche errore di valutazione ha contribuito a creare una percezione di voi che a parole funziona ma quando si tratta di concretizzare in effetti pratici rivela le sue falle, ma nulla che la vostra analitica mente non potrà correggere. Mentre in amore sospetti e nervosismi si fanno strada, siate chiari con il partner anche se forse è venuto meno qualcosa, intanto riprendete cure ed attenzioni per il fisico…

Oroscopo settimanale: Bilancia

A voi il premio per la settimana più intensa! Sembra infatti che i movimenti planetari tessano una fitta rete di emozioni, conferme, insicurezza protagonismo, assestamento lavorativo e l’inizio di un periodo d’oro che sembra segnare la svolta nella vostra vita. Inizierete la settimana con un grande bisogno di conferme affettive, ma non tergiverserete più sui non detti che tanto vi agitano nel profondo, affronterete benissimo il partner sapendolo stimolare come si deve, darete un tempo a tutto ciò che non vi dimostra la piena efficienza. In tutto ciò chiamate di lavoro, proposte di affari, corteggiatori ovunque, è sicuramente un periodo intensissimo e pieno di novità, intanto Plutone agita anche voi, ma i sospetti che genera alla Bilancia, avranno a che fare con lo stato fisico, la forma e l’efficienza del vostro corpo, riprendere con un po’ di sport sarebbe l’ ideale! Buona settimana !

Oroscopo settimanale: Scorpione

La bella Venere nei vostri gradi comincia a fare la difficile. Il vostro segno non è certo il terreno a lei congeniale ed ecco che complici le sotterranee intuizioni di Plutone comincerete a farvi sospettosi e a non capire perché seppur partite bene con alcune persone le stesse non comunicano verso di voi come vorreste o quanto vorreste. E' un momento zodiacale abbastanza complesso quello di questa settimana che vi pone davanti alle conseguenze del vostro smodato bisogno di avere una persona accanto con cui condividere tutto. Molti di voi per questo desiderio a volte hanno scelto precipitosamente le persone sbagliate e cercato di fare diventare il cerchio un quadrato. Questa settimana rivelerà quali sono gli investimenti che nonostante l’impegno profuso non hanno restituito il quid che vi aspettavate, ecco che inizia un nuovo viaggio dentro voi stessi, semplicemente cercate di far luce sugli errori ripetitivi che commettete nelle relazioni!

Oroscopo settimanale: Sagittario

Grande sollecitazione per voi nelle aree di relazione che lo zodiaco prevede essere fautrici della sana misura tra voi e gli altri… Luna e Giove in settimo campo dissonanti vi potrebbero rendere particolarmente irritabili anche se animati da una grandissima voglia di tornare a relazionarvi in maniera amicale ed ampia. Purtroppo gli astri segnalano che non ci potrebbero essere gli interlocutori giusti, ovvero non tanto le modalità che gestiscono le relazioni, ma proprio le persone che avranno voglia di interfacciarsi con voi. Il cielo vi stimola a fare esercizio di contenimento e gestire al meglio il lavoro, lavoro che non si tradurrà solo come routine ma come una voglia di cambiamento e di concretizzazione che sembra davvero darvi gli strumenti per effettuare una svolta significativa, è da troppo tempo che non vi sentite gratificati, cambiare direzione sarà la chiave!

Oroscopo settimanale: Capricorno

Una settimana anomala per voi che affiderete le speranze alla bella Venere, come se chiedeste all’amore e alla speranza di risollevare tutto e di innovare i dettami delle vostre vite in maniera leggera e piena di coraggio nel futuro; stranamente romantici…?! Forse, ma semplicemente stanchi di un lavoro che non vi gratifica come vorreste nonostante il grande impegno e che vi fa stare in tensione perché non vi restituisce le gratifiche che vi aspettate nella vostra realtà. Il cielo vi trova teneri e disposti a farvi aiutare soprattutto dal partner, ma non impelagatevi in niente di troppo cervellotico da venerdì quando anche per voi gli strali di Plutone si faranno pieni di dubbi ed incertezze. Il vostro destino sembra aver imbroccato comunque una via più costruttiva e capace di trasformare quanto già avete, alcuni di voi cominceranno a contemplare l’idea di una famiglia,,, altri quella di un trasferimento…

Oroscopo settimanale: Acquario

Strano vedere come un aspetto dissonante per tutti per voi risulta quasi un vantaggio… ebbene sì, Mercurio retrogrado, per voi in trigono vantaggioso, vi inviterà al silenzio… e chi più felici di voi. Sorretti anche con un trigono dal Sole è il momento che traduce meglio di qualunque altro la vostra voglia di fare bene anche senza spendere troppo le parole, per un segno zodiacale unico come voi che non concede né ammette spiegazioni e che adora essere eloquente senza dire una parola è dunque il vostro momento. In amore sarete pieni di fascino, ed il lavoro procede a gonfie vele, persi nelle vostre occupazioni si avvera in fondo un vostro desiderio, che consiste in questo stato contemplativo delle cose senza una particolare partecipazione emotiva. E, data la tempesta planetaria in corso, bhè…, sarete quelli che la attraverseranno con minore difficoltà…

Oroscopo settimanale: Pesci

Ciò che spesso si ha nella testa non sempre corrisponde a ciò che si ha nel cuore, visto che gli astri vi danno modo di riflettere in maniera positiva su queste coordinate di relazione profonda sfruttate il momento per decidere cosa fare in termini di aggiustamento delle vostre vite e delle vostre relazioni. Il vostro animo è ancora agitato da stress causati da persone un po’ difficili, ma è uno stupendo trigono di venere che compirà la magia portandovi a desiderare amori e relazioni gratificanti e pieni di grande intensità affettiva. E' il momento di riuscire a prendere coscienza di voi e a darvi gli strumenti giusti per amare alla follia, Venere è dalla vostra parte a sostenervi con tutto il suo calore e a stimolarvi verso un nuovo sogno che non vi faccia esaurire di fatica ma che vi culli dolcemente…

