Viticoltura eroica, dall’Etna alle Eolie: premiati dodici vini siciliani

Sono dodici i vini siciliani premiati alla 29ª edizione del Mondial des Vins Extremes. Un concorso enologico, promosso dal Cervim, che premia la cosiddetta “viticoltura eroica”, quella legata ad una lavorazione di vigneti che crescono in condizioni ambientali particolarmente estreme rispetto a quelle tradizionali. Le zone dove si pratica viticoltura eroica in Italia sono diverse: si va dalle aree alpine alla Liguria, con le cinque terre. Ma anche Pantelleria, le isole Eolie e naturalmente l’Etna.

I vini in concorso, nel complesso, sono stati 838: 483 etichette provenienti dall'Italia e 355 da altri 22 Paesi del mondo, con la novità rappresentata dalla Serbia. Alla rassegna hanno partecipato 302 aziende (179 dall'Italia e 123 dall'estero).

Le degustazioni della giuria si sono svolte il 15 e 16 luglio a Sarre, a presenziare una delle commissioni l’enologo siciliano Gianni Giardina, veterano del concorso con più di 20 edizioni in attivo, quest’anno anche nella veste di presidente del 1° Concorso sui distillati enologici “Extremes Spirits International Contest”.

“Lo scopo – dice Giardina - è quello di promuovere e salvaguardare le produzioni di piccole aree vitivinicole che si caratterizzano per storia, tradizione e unicità. Zone di grande valore ambientale e paesaggistico, dove si coltivano soprattutto vitigni autoctoni. E che rischiano di scomparire. Curare un vigneto a condizioni estreme è, infatti, molto più dispendioso che farlo in pianura e in collina. I costi di manutenzione e produzione si alzano notevolmente e le aziende, spesso medio-piccole, non sono sempre in grado di sostenerli”.

Ecco i vini siciliani vincitori, la premiazione è prevista il 10 ottobre in occasione di Milano Wine Week:

GRAN MEDAGLIA D’ORO

SICILIA SICILIA DOC NERO D'AVOLA EIMÌ – 2016

TENUTE LOMBARDO – CALTANISSETTA (CL)

MEDAGLIA D’ORO

PASSITO DI PANTELLERIA DOC SHAMIRA – 2015

AZ. AGR. BASILE – PANTELLERIA (TP)

TERRE SICILIANE IGT ZIBIBBO PASSITO ZHABIB – 2020

AZ. AGR. HIBISCUS – USTICA (PA)

MONREALE DOC TRERRE' CATARRATTO – 2019

CANTINA SOCIALE DELL'ALTO BELICE SOC. COOP. AGRICOLA - SAN CIPIRELLO (PA)

VALLEDOLMO CONTEA DI SCLAFANI DOC SHIARÀ - 2019

CASTELLUCCI MIANO SPA – VALLEDOLMO (PA)

ETNA DOC TENUTA TASCANTE - CONTRADA SCIARANUOVA VIGNA VECCHIA – 2017

CONTE TASCA D'ALMERITA SOC AGR A R.L. – PALERMO (PA)

SICILIA DOC TENUTA WHITAKER – MOZIA – 2020

CONTE TASCA D'ALMERITA SOC AGR A R.L. – PALERMO (PA)

ETNA DOC LONGITUDO15 – 2018

MARCHESE DELLE SALINE – MARSALA (TP)

TERRE SICILIANE IGP CATARRATTO SUALTEZZA 650 – 2020

TENUTE LOMBARDO – CALTANISSETTA (CL)

MEDAGLIA D’ARGENTO

SALINA IGP SECCA DEL CAPO – 2020

CANTINE COLOSI – MESSINA (ME)

ETNA DOC TENUTA TASCANTE – TEFRA – 2020

CONTE TASCA D'ALMERITA SOC AGR A R.L. – PALERMO (PA)

SALINA IGT TENUTA CAPOFARO - VIGNA DI PAOLA – 2020

CONTE TASCA D'ALMERITA SOC AGR A R.L. – PALERMO (PA)

© Riproduzione riservata