Terence Hill lascia "Don Matteo": girata l'ultima scena, arriva Raoul Bova

Dopo oltre 250 episodi, dopo oltre 20 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua ultima scena di una delle più fortunate e longeve serie di Raiuno "Don Matteo", prodotta da Luca e Matilde Bernabei in collaborazione con Rai Fiction.

''È in questa occasione che - in una nota - Lux Vide e Rai Fiction vogliono semplicemente dire grazie: grazie a Terence Hill per la dedizione e la fedeltà con cui ha prestato il suo mito ad un personaggio che è entrato per 20 anni con gentilezza nelle case di tutti gli italiani".

"Terence ci lascia": questa è la frase che sabato serpeggiava tra i membri della troupe, nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto, set della sua ultima scena.

"È vero, Terence ci lascia - afferma Luca Bernabei produttore della serie - ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per Don Matteo".

L'addio di Terence Hill lascia spazio ad un nuovo arrivo, quello di Raoul Bova. L'attore - da poco 50enne - affronterà la difficile sfida di confrontarsi con un personaggio amatissimo dal pubblico televisivo, quello appunto di Terence Hill.

Nonostante la notizia abbia scosso i fan veterani della fiction, Terence Hill ha dichiarato che la scelta di Raoul è stata più che giusta. Bova, che interpreta un sacerdote, apparirà nel quinto episodio, per il passaggio di testimone con Don Matteo.

Una sfida che non lo spaventa. L'attore si è raccontato recentemente anche nel suo primo libro Le regole dell'acqua (Rizzoli): «Il mondo del nuoto è stato un serbatoio fantastico di lezioni di vita. Alcune le ho capite allora. Altre sono diventate più chiare col tempo». Parole da saggio. Parole da cinquantenne.

