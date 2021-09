Oroscopo di domani, 17 settembre 2021: Gemelli, la Luna in Acquario vi rende briosi e spumeggianti

L'oroscopo di Barbanera di domani, 17 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna favorevole, riuscite a farvi notare e a mettervi in luce, esaltando le vostre doti. Non dovrete faticare per trovare il vostro posto.

Toro. 21/4 – 20/5

Occhio a come vi muovete in territori sconosciuti. Le bizze della Luna con Urano potrebbero indurvi in tentazione, ma meglio restare al sicuro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Acquario vi rende briosi e spumeggianti. Nuove idee in arrivo e rivoluzioni positive in atto. Occhio a non pestare i piedi a qualcuno.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le energie fisiche e intellettive non sono molte: con l’arrivo del fine settimana, un po’ di stress accumulato potrebbe farsi presto sentire.

Leone. 23/7 – 23/8

La stanchezza mentale, unita alla complicità di una Luna disarmonica, ed ecco... la frittata è fatta! Non ve la prendete per una défaillance.

Vergine. 24/8 – 22/9

La perfetta consonanza del Sole con Plutone vi farà comprendere, in un attimo, in che cosa potete migliorare per il vostro e l’altrui benessere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giornata intrigante e al riparo da qualunque noia o delusione, per merito della Luna nel segno amico dell’Acquario. Soddisfazioni in vista.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il deterioramento di un rapporto, a causa delle ostilità di Venere contro Saturno, potrebbe farvi vivere un’atmosfera molto più pesante del previsto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ricettivi come non mai con la benevolenza lunare, non fermatevi di fronte alle apparenze. Giudicate qualcosa o qualcuno con neutralità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Modificherete alcune regole e lo stile di vita, grazie al trigono del Sole con Plutone. Ogni cambiamento va calibrato sul risultato da raggiungere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Affrontate la timidezza della congiunzione della Luna con Saturno. Anche se il cuore batte all’impazzata, potete sempre rompere il ghiaccio.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non dovete cambiare idea in base a come gira il vento. Mantenete fermamente la vostra identità e le concezioni che avete maturato nel tempo.

