Oroscopo di domani, 16 settembre 2021: Bilancia, in famiglia si va d'amore e d'accordo

L'oroscopo di Barbanera di domani, 16 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Vi costa fatica ammettere che avete preso un granchio. Lavoretti fai da te più difficili del previsto vi portano via tutto il tempo a disposizione.

Toro. 21/4 – 20/5

Grandi soddisfazioni professionali in arrivo, con la Luna nel concreto e pratico Capricorno. Non vi farete spaventare da niente e da nessuno.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Piccole paure da superare senza spazientire le persone che vi sono vicine. Potete prendervi del tempo libero e degli spazi per voi senza difficoltà.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna opposta limita il vostro senso pratico, proprio laddove ne servirebbe di più. Cercate di non fare troppe cose in una volta sola.

Leone. 23/7 – 23/8

Facendo un po’ d’ordine, potreste ritrovare cose che credevate perse per sempre. Anche le vostre idee, magari nebulose, si rischiareranno.

Vergine. 24/8 – 22/9

Momenti da incorniciare con la vostra metà, con cui vi sentite ora in perfetta sintonia. Organizzate il lavoro per avere più ore da trascorrere insieme.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In questo periodo, grazie a Marte, cooperare nel lavoro e in famiglia sarà davvero naturale. Perché litigare? Meglio andare d’amore e d’accordo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Comunicate ed esprimete sensazioni ed emozioni, anche se vi costa molta fatica. Chiudervi a riccio non servirebbe praticamente a nulla.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Prima di darvi a spese folli, fate un bilancio preventivo. Se è vero che potete permettervi qualche extra, è vero anche che potreste fare a meno di acquisti superflui.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sarete abilissimi nel trattare, considerata la congiunzione lunare con Plutone. Certamente non vi farete mai cogliere impreparati o alla sprovvista.

Acquario. 21/1 – 19/2

Serata romantica? Siete pieni di aspettative e di energia, con l’arrivo della Luna in casa vostra alleata con Marte. I desideri nascosti sono molti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Complicazioni in vista? Seguite più l’intuito che la ragione, e per merito del sestile lunare con Nettuno, non sbaglierete nemmeno di una virgola.

