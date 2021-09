Oroscopo di oggi, 15 settembre 2021: un vento romantico spinge i nati sotto il segno del Toro

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 15 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Un’analisi poco attenta e confusa vi ha fatto andare nel pallone. Dovrete fare i conti con l’ostinata Luna in Capricorno e con qualche seccatura.

Toro. 21/4 – 20/5

Un vento romantico vi sospinge verso inattesi lidi. Il trigono Luna-Urano vi fa sentire in grado di scalare le vette più elevate delle vostre emozioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Cercate di non preoccuparvi troppo di ciò che fanno gli altri, a meno che la cosa non vi tocchi da vicino. Ognuno è libero: siate voi stessi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Riconoscete le vostre paure inconsce per poterle vincere. Non volerle vedere purtroppo non le elimina e non cambia la loro sfera d’azione.

Leone. 23/7 – 23/8

Superate momenti di stanchezza, pensando intensamente all’obiettivo che volete raggiungere, ed avrete forza di volontà a sufficienza per farcela.

Vergine. 24/8 – 22/9

La seria Luna in Capricorno vi permette di guadagnare punti preziosi e di alzare l’asticella. Questo vuol dire che non vi dovete accontentare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Potreste essere irritati da alcune considerazioni a sproposito. Non ve la prendete troppo, siete sotto il tiro della quadratura lunare con Mercurio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Aiutati da un amico e dalla Luna in Capricorno, faticherete molto meno del previsto. Piccole sorprese positive rallegrano la vostra giornata.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Scelte poco attente potrebbero causarvi un piccolo guaio a cui potete facilmente rimediare, ma potendo prevenite. Siate più riflessivi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vorreste risolvere in maniera concreta alcuni intoppi, ma i capricci della Luna con Mercurio vi faranno perdere parecchio tempo prezioso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avete il timore che qualcuno vi raggiunga e vi sorpassi. Vi pensavate in vetta alla classifica, ma forse dovrete rivedere la vostra posizione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alcuni segreti potrebbero essere svelati troppo facilmente e con troppa superficialità. Se un amico si fida ciecamente di voi... aiutatelo.

