Oroscopo di oggi, 14 settembre 2021: una bella opportunità per il Leone

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 14 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Avete ancora un po’ di tempo per pensare in grande e trovare soluzioni opportune ai possibili problemi. Spremete a fondo le meningi e agite!

Toro. 21/4 – 20/5

Nella seconda parte della giornata, sarete i benvoluti dalla Luna e la vostra efficienza migliorerà moltissimo. Presto e bene... può avvenire!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Cercate di sentirvi liberi nell’esprimere le vostre opinioni. Vero è che in più di un’occasione, dovrete per forza di cose raggiungere un compromesso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Se vi arriva un avvertimento, sarebbe poco proficuo ignorarlo, facendo finta di nulla e continuando come se niente fosse per la vostra strada.

Leone. 23/7 – 23/8

Non accontentatevi di ciò che già sapete e non sedetevi sugli allori. Chi non risica non rosica. Non vorrete mica perdere una bella opportunità!

Vergine. 24/8 – 22/9

L’opposizione del Sole a Nettuno vi farà evadere con la fantasia, laddove la realtà non vi soddisfa più di tanto. Ma è una tattica complicata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dovete approfittare delle ultime ore della Luna a voi sorridente, per iniziare un nuovo progetto che vi sta a cuore e che non potete rimandare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Lasciatevi guidare dal pianeta dell’affetto e dell’amore, per quanto riguarda le vostre scelte più importanti e non ve ne pentirete di certo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il vostro proverbiale ottimismo è amplificato dalla benevolenza tra la Luna e Giove, tanto da permettervi di risolvere le angherie di Marte.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Troverete le parole più giuste, ma soprattutto riuscirete a esprimere l’affetto e la tenerezza di cui il partner in questo momento ha forte bisogno.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie al sestile lunare con Giove, potreste sentirvi fortunati e rischiare di fare il passo più lungo della gamba. Nelle cose serie siate molto prudenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

La possibilità di prendere una decisione sbagliata vi tiene sul filo del rasoio, a causa del Sole opposto a Nettuno. Ma prima di preoccuparvi per nulla, riflettete.

