GF Vip, Raffaella Fico torna dopo 13 anni e attacca l'ex Balotelli: "Come padre potrebbe fare di più"

Raffaella Fico fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ed è già polemica con l'ex Mario Balotelli: "Come padre potrebbe fare di più".

Lo ha affermato senza mezzi termini la showgirl prima di varcare la porta della casa più spiata d'Italia, che ieri sera ha riacceso le luci. Condotta da Alfonso Signorini, infatti, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del reality.

Nella sua clip di presentazione, la Fico ha parlato di questa nuova avventura televisiva. Tredici anni fa, la Fico aveva già partecipato al Grande Fratello. "Per me è un ritorno - ha spiegato -. Sono una abbastanza sveglia, non mi farò ingannare".

Ha poi parlato di sua figlia Pia, nata dalla sua relazione con Mario Balotelli, che la stessa Fico ha definito "il grande amore". "Da questo amore è nata nostra figlia - ha detto -. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più".

Dopo una relazione con Cristiano Ronaldo, nel 2011 è iniziata la sua storia d'amore con Mario Balotelli. Il 2 luglio del 2012 la Fico ha dichiarato di essere incinta di qualche mese. La figlia Pia è nata poi il 5 dicembre 2012. Riconosciuta inizialmente solo dalla Fico, la bambina è stata poi riconosciuta anche da Balotelli, dopo un procedimento giudiziario contro il calciatore.

Il Grande Fratello Vip dunque è tornato con due appuntamenti settimanali. In tutto 22 i concorrenti che hanno fatto ingresso nella casa. Condotto da Alfonso Signorini, il reality quest'anno può contare su due nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il cast di questa nuova edizione è composto da Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa.

© Riproduzione riservata