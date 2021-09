Oroscopo settimanale: alti e bassi per la Vergine, Capricorno super brillante

Sole e Nettuno si oppongono mentre la bella Venere scende in guerra con l’algido Saturno, tra confusioni e caos, tra amore e razionalità inizia una delle settimane più particolari di quest’anno astrologico, con una bella Venere che sembra rimettere tutti in riga a fine settimana…vediamo i dodici come l’ascolteranno!

Oroscopo settimanale: Ariete

Una settimana per voi dominata da Mercurio che sembra volervi fare incontrare gli altri su un piano comunicativo diverso e decisamente molto più efficace. Il cielo allarga le sue vedute per voi e vi mette a tu per tu con un partner con cui c’è qualcosa da chiarire o qualche amico a cui non dedicate ascolto o a cui non parlate da tempo di voi. Intanto nel sociale si configurano dinamiche nuove e il confronto con persone davvero diverse da voi vi dà modo di raccogliere spunti e stimoli altri. I punti di vista saranno ben accetti, un po’ meno le prese di posizione assolutiste. E' un momento di rivoluzione importante in cui occorre cambiare linguaggio e strategia per un nuovo approccio più gratificante in amore e nel sociale…

Oroscopo settimanale: Toro

Probabilmente vi sentite un po’ braccati da scadenze e da una necessità di impostazione organizzativa della vostra vita che necessita organizzazione. E' davvero dura per voi tornare alla normalità dopo un’estate tutta protesa a fuggirne, mentre si assommano gli impegni si allontana Marte non formando più quel vigoroso trigono che vi rendeva passionali ed energici. Mentre i rapporti Venere Saturno si complicano per voi dandovi noia, opposizione della prima, quadratura del secondo, tutti elementi che vi fanno sentire un po’ oppressi. Ma è una visione generale, nello specifico siete sempre pronti a ritagliarvi quei momenti di benessere che vi serviranno a rendervi produttivi. Pazienza per adesso, anche in amore non prendete troppo sul serio la comunicazione con il partner…

Oroscopo settimanale: Gemelli

Non si vedeva da un bel po’ nel vostro cielo un movimento brillante ed efficace, il vostro è il segno dell’intelligenza, appartenete all’aria e siete brillanti sempre. Ora è arrivato il momento di dare una configurazione nuova a tutto quanto e di riuscire a dipanare le nebbie confuse di Nettuno che vi rendono poco tolleranti nei confronti di persone poco precise, di inattendibilità varie ed eventuali o di condizioni sociali e relazionali intellettualmente povere di spessore. Vi siete accontentati abbastanza ed avete sopportato, ora il disagio che creano le frizioni planetarie serve solamente a farvi comprendere che avete bisogno di misurarvi con qualcosa di veramente più efficace e diretto, e soprattutto più erudito, anche in amore sceglierete persone che stimate e con cui conoscersi in maniera più completa…

Oroscopo settimanale: Cancro

Proprio la Luna, il vostro astro, inaugura la settimana opponendosi a voi, il che potrà farvi riflettere a livello emotivo su cosa vi fa stare in tensione, mentre altri disturbi planetari vi renderanno un po’ stanchi di sopportare alcune superficialità nei vostri confronti. Il cielo però si riscatta nel fine settimana quando una miracolosa Venere in quadratura con Saturno vi aiuterà a rompere gli argini e finalmente vi fa vuotare il sacco con chi dovete. Il che sarà molto liberatorio e vi aiuterà a stare meglio, otterrete i chiarimenti e le conferme di cui necessitate, con questa configurazione anche una buona notizia per il lavoro sarà possibile. Intanto il cielo sembra garantirvi una presa di posizione in amore che ribalta la situazione e vi rende particolarmente sereni, quindi pazientate fino al week end e con garbo dite tutto ciò che non vi va…

Oroscopo settimanale: Leone

Non è una settimana in cui partire alla conquista del west, ma al contrario desidererete calma e pace intorno a voi, ne avete bisogno, quanto meno di evitarvi i soliti fastidi generati da routine o da persone che non sanno capire l’esigenza di pace e di costruzione che avete in questo momento della vostra vita. Il cielo vi da una mano con un bel sestile di Marte che non vi infiammerà come nella congiunzione, ma che vi darà la forza necessaria per ottenere la tanto desiderata calma. Ora volete delle risposte, dal cosmo quasi, e cercherete di fare in modo che arrivino senza dover troppo fare fatica. Del resto venite da mesi in cui avete seminato e gettato le basi che vi servivano per gestire il vostro futuro, le stelle promettono bene… stiamo a vedere… Intanto in amore grande benessere per le coppie che sanno di stare per cambiare in positivo la loro vita per sempre…

Oroscopo settimanale: Vergine

Vincete questa settimana il premio per il cielo zodiacale più assurdo dei dodici…! Forti ancora di un buon passaggio stagionale vi sentite sicuri di aver gettato le basi per una stabilità e una messa a punto dei rapporti amorosi e di quelli carrieristici. Ma a metà settimana il Sole e Nettuno diventeranno opposti, è una configurazione che rappresenta il caos e la confusione, cosa a cui per natura siete avversi. E questi effetti purtroppo li vedrete intorno a voi, ma non scoraggiatevi pensando che sia in corso la vanificazione dell’opera certosina di riordino che avete fatto nelle vostre vite, piuttosto la chiarezza di risposte che vi convinceranno che in qualunque ambito ci sono persone affidabili ed altre meno. Non vi resta quindi che leggere bene questa ennesima cartina di tornasole nel suo significato indicativo ed agire di conseguenza, privilegiando da ora in poi i vostri interessi e le vostre aspettative, liberate dunque un sano edonismo che vi faccia andare alla ricerca di ciò che veramente vi serve e vi fa stare bene, vedrete che non manca molto ad una svolta significativa e soprattutto liberatoria. Quindi non concentratevi su strade che si chiudono o persone che vi deludono, ma sulla possibilità di investire con sicurezza in ben altro…

Oroscopo settimanale: Bilancia

Settimana sabatica per voi che appartenete al segno dell’equilibrio e della mediazione, del resto sta arrivando il rosso infuocato guerriero Marte nei vostri gradi ad accendere i fuochi di una nuova battaglia. Il vostro cielo infatti sembra configurato in maniera tale da rendersi pronto a fare saltare gli equilibri e finalmente a farvi dire no! E’ un piccolo moto di insurrezione verso i dettami tipici del vostro segno che stavolta non accetteranno affatto di mediare, ma di concentrarsi su qualcosa di veramente concreto, che sia in amore o nel lavoro volete certezze e non mezze soluzioni. Avete in mano tutto ciò che vi serve per impostare nuovi parametri o semplicemente per dimostrare agli altri qual’ è la differenza senza il vostro apporto. Ogni tanto una lezione va impartita a chi ci ama, o al lavoro dove a volte si corre il rischio di essere dati per scontati. Adesso è il momento di tirare fuori la vera forza equilibratrice che è in voi che stavolta passerà per un diniego…

Oroscopo settimanale: Scorpione

In mezzo ad un caos generale che avviene nello zodiaco voi vincete il premio questa settimana per i più sereni ed esenti dal turbinio degli astri non semplice di questi giorni…bravi! E’ proprio andando nella vostra ideale dodicesima casa che le energie aggressive marziane si placano ed il rosso pianeta viene interiorizzato, il che avendo venere nel segno vi illuminerà positivamente e sarà l’ inizio di una rocambolesca storia d’amore o di una ripresa dei vostri rapporti sociali e sentimentali. Intanto il fine settima si prepara proprio la vostra ospite Venere a gestire una quadratura importantissima, quella con Saturno che potrebbe farvi rendere conto di quanto alcune situazioni nel lavoro o nei rapporti sociali siano farraginose proprio perché non sono spinte dalle energie giuste o dalle persone giuste. Rimane una settimana piena di osservazione ed ascolto da parte vostra, acquisirete pareri e vi farete un’idea lucida della realtà circostante…

Oroscopo settimanale: Sagittario

Questa settimana Marte finalmente smette di incalzarvi e di farvi sentire inseguiti da stati di necessità, lasciando spazio ed ozio ad un periodo in cui sarà più semplice osservare una visione d’insieme della vostra vita. Ma è un momento speciale, visto che rimanendo tempo per affetti e passione ci sarà modo di cogliere un’ispirazione importante. Ed ecco che si illuminerà il futuro, molti di voi infatti troveranno l’occasione giusta e matureranno che se non sono soddisfatti del luogo e del tempo in cui stanno, sarà il momento adatto per trasformare il futuro. Chi maturerà che vorrà fare altro nella vita, chi cambierà lavoro, chi si renderà sportivamente conto che un amore è finito, chi si è scoperto o riscoperto attratto da qualcosa di nuovo, cari Sagittari è un momento da accogliere e da ascoltare in tutte le sue frequenze…

Oroscopo settimanale: Capricorno

Alla riscossa! E’ una settimana quanto mai importante, il vostro comportamento tipico sembra travestirsi in maniera mercuriale dando modo ad un’iperattività che vi renderà presenti e brillanti in ogni ambito della vostra vita, ma a spot! Troverete infatti che ottenere un buon risultato e poi sparire per adesso sia la formula perfetta che vi assicura di compiere lo sforzo adatto, necessario ed efficace che vi serve ma senza dare il via alla solita tendenza alla totalizzazione che vi fa esaurire dentro un’ azione. Più relativisti ed agili, risolutivi, soprattutto al lavoro e sempre sicuramente indispensabili per chi conta sulla vostra solidità, è arrivato il momento di progettare un futuro più leggero per voi che vi lasci i giusti spazi per vivere ed amare. Anche le relazioni sociali sembrano migliorare ora che vi concedete anche degli attimi di condivisione sociale che vi piacerà centellinare in maniera cauta. La quadratura Venere Saturno di venerdì vi farà rendere conto di chi non potrà più stare al vostro fianco, di chi amate e di chi vi fidate solo per questioni lavorative…

Oroscopo settimanale: Acquario

Ok… è una settimana in cui dovrete cedere a confrontarvi con tempi e scadenze e gestire le vostre risorse in maniera finalizzata. Normalmente detestate tutto questo, ma la settimana è davvero sorprendente e vi mette nelle condizioni di stato di grazia tale da accogliere serenamente questo momento fatto di esigenze pratiche che vi riguarda. Il vostro cielo è decisamente più pieno del solito di energia e calma, il bellissimo trigono che inizierà con l’ingresso di Marte in Bilancia vi darà l’energia ed il militarismo giusto per far fronte, ed ecco che finalmente vi renderete conto che anche voi sapete fare le cose “normali” che fanno gli altri… sarete molto ironici in questo periodo e prenderete il tutto come viene, senza forzature. Inoltre in amore sembra ci siano novità e sempre nuove seduzioni dalle quali adesso avrete anche scuse un po’ più concrete per continuare a fuggire o a fermarmi a farvi aiutare…

Oroscopo settimanale: Pesci

Sempre più bravi a dribblare gli effetti di pianeti che vi tirano brutti scherzi, avete imparato a giocare in maniera ironica con i suddetti imprevisti, ma ecco che appena siete diventati bravi Marte dismette la sua guerra nei vostri confronti e finalmente ci sarà un meraviglioso periodo di pace e con una bella Venere in trigono che vi stimolerà in amore, sarete i più affascinanti e seduttivi, ma non sceglierete ancora del tutto in questa settimana così particolare. Mentre il cielo ha in serbo per voi una sorpresa veramente bella dalla successiva, godetevi dunque quest’ultima settimana di non finito e scherzate ancora finché potete. Dalla prossima tutto si fa concreto e sereno con una bella svolta anche a lavoro, si direbbe che finalmente è passata quest’estate che per un verso o l’altro per voi pesciolini rimarrà indimenticabile…

© Riproduzione riservata