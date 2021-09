Oroscopo speciale con Venere in Scorpione: Pesci superstar, entusiasmo e sorprese

Chi ha paura di Venere in Scorpione?! Grande curiosità per questo transito che durerà a lungo, una Venere un po’ “noir” per alcuni, una luce romantica e profonda per altri, ecco a voi il canovaccio di base di come si muoverà per i dodici, una sola raccomandazione: leggete anche il segno del vostro ascendente. Buona Venere a tutti !

Oroscopo: Ariete

Questo transito di Venere nella vostra ideale ottava casa vi porterebbe ad assumere un atteggiamento un po’ più estremo rispetto alle cose, probabilmente non avete più voglia di sopportare, e dopo i duri transiti in Bilancia non tollererete più ciò che non vorrete. In pratica “o dentro, o fuori" sarà il vostro dettame, il che varrà anche in positivo, ovvero chi veramente crede nel proprio rapporto e chi ha certezza di avere costruito sarà anche più disponibile a fare in modo di evolvere verso qualcosa di più serio, quindi via a nuove unioni e a convivenze. Anche al lavoro non sarete diversi, se vi sentite sminuiti professionalmente è il momento più opportuno per decidere farsi forte della propria professionalità e di compiere un nuovo salto in avanti!

Oroscopo: Toro

La bella Venere a voi tanto cara è dispettosamente in opposizione, quindi albergherà nella vostra ideale settima casa, casa della giustizia e del legale, ma anche della relazione con gli altri e della volontà di mediare. E' una posizione che vi porta a guardare gli altri un po’ sospettosamente, ma con la vostra solita chiarezza richiederete sempre un faccia a faccia che metterà in evidenza una serie di ragioni che difenderete a spada tratta, le vostre, stanchi di sentirvi un po’ approfittati per via della vostra paciosa natura. E' arrivato il momento di pretendere di più non tanto dagli altri ma come forma di rispetto nei confronti di voi stessi. Anche al lavoro tempi e scadenze saranno quanto mai importanti per voi in questo periodo così denso di consapevolezza, soprattutto di ciò che non si vuole più…

Oroscopo: Gemelli

La bella e misteriosa e passionalissima Venere per voi si tingerà di colori miti e casalinghi…sorpresi..!? …bhè è un transito nella vostra ideale sesta casa, area che non vi porta sicuramente ad applicare i significati un po’ più piccanti dell’astro, piuttosto a volere calmarvi, creare e riprendere delle abitudini che vi fanno sentire al sicuro e che riprendano i rapporti nelle loro piacevoli quotidianità. Ecco che sentirete il bisogno di mettere ordine nella vostra coppia, proverete ad ottimizzare tempi e spazi che a volte vi sono stati sottratti da quest’estate un po’ tumultuosa e senza grande possibilità di manovra. Proprio Venere però vi aiuterà a trovare soluzioni pratiche per problematiche che da un po’ di tempo vi assillavano, delle rilassatezze familiari e patrimoniali, ed una ritrovata calma che vi rendono più dolci sia al lavoro che con i vostri cari…

Oroscopo: Cancro

Stupenda configurazione per voi Venere in Scorpione, dopo la sua quadratura in Bilancia che vi ha dato guerra tutta l’estate, ecco che torna amica in trigono e a fine stagione per voi inizia la vera vacanza sentimentale. Si riprendono le storie collaudate ma che hanno faticato un po’, nascono nuovi amori. E' un periodo meraviglioso e propizio per allargare la famiglia, anche al lavoro ci saranno supporti ed incoraggiamenti che non credevate possibili, ed in generale la ripresa di un ottimo umore, e di tanta voglia di passione, trovandosi nella vostra quinta casa ideale. La bella Venere creerà in voi una voglia di manifestare sentimenti ed emozioni in maniera fluida e piena di gratificazione per voi e per il partner. Finalmente di nuovo felici, godetevi questo transito e cercate di fare del vostro meglio per preservarne gli effetti…

Oroscopo: Leone

Nonostante Venere in scorpione si ponga in regime di quadratura per voi risulterà un transito positivo ed eversivo per voi, avverrà nella vostra ideale quarta casa e vi stimolerà a cambiare tutto per il meglio, a trovare nuove soluzioni logistiche per la famiglia, a provare a vivere in maniera diversa superando limiti e convenzioni. Tempi illusori di attesa e fasi ben programmate, non vi servirà nulla di tutto ciò, procedete sicuri, e cambiate ciò che va cambiato, curiosamente più vi riempirete di impegni, anche in maniera molto significativa, più si abbatteranno muri limitanti. Ecco che le vostre realtà cominciano a fluttuare e anche dal lavoro inaspettatamente qualcosa del passato vi richiama ad una occupazione che vi è cara anche se non vi ha fatto brillare come desideravate. E' un momento ottimo per tirare somme e decidere di andare inesorabilmente avanti come la vita che tanto amate vi chiede…

Oroscopo: Vergine

E' una Venere molto incisiva per voi, è nella vostra ideale casa terza, quella della comunicazione e della voglia di socializzare. Ecco che finalmente troverete le parole giuste, sicuramente per dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno, cosa che molti di voi non trovavano possibile, mentre adesso questi transiti, non solo Venere, cospirano per farvi venire veramente allo scoperto in tutti i sensi. Troverete infatti la voglia di esternare di tutto, da tutto ciò che non va nei rapporti di ogni tipo, a tutto ciò che di bello provate, o provate ancora per qualcosa che non è mai veramente finito dentro di voi. E' un momento ideale per contattare qualcuno dal passato con cui non vi sentite del tutto a vostro agio, e risolvere. E' un bellissimo momento per ammettere a voi stessi che desiderate un’ altra vita, è il momento ideale per acquisire un nuovo linguaggio di relazione con persone da poco facenti parte della vostra vita ma con le quali desiderate costruire, utilizzate questo transito anche al lavoro, dove volete cambiare e rendervi indipendenti, e spendetevi in ogni forma di comunicazione che vi interessa!

Oroscopo: Bilancia

Una Venere molto poco filosofica per voi, ma preziosamente pratica dalla sua posizione ideale di seconda casa. E' arrivato il momento di vedervi, di darvi la giusta collocazione, sicurezza ed autostima, la seconda casa vi dà una visione lucida e vi spinge a guardare il tutto in maniera ineccepibile, ne uscirete gratificati da un esame di coscienza che vi dovete. La vostra capacità di lottare elegantemente per ciò che vi sta a cuore vi ha finalmente premiato, e vi porrà nelle condizioni di vivere progetti pratici in amore ed avere dal partner delle concretezze efficaci per la vostra vita e per i vostri affari familiari. Mentre al lavoro è un’ottima Venere di incassi, guadagni ed insediamenti nuovi in ruoli più concreti e decisamente remunerativi. E' arrivato il momento di gratificarvi e di gustare nuove soddisfazioni, ora è la praticità che vincerà su tutto, auguri!

Oroscopo: Scorpione

Più sani, più belli..?! Ma certo che è sì con questa splendida configurazione da prima casa, che vi rende luminosi come la bella Venere vuole, sarete proprio voi a perdere un po’ di “noir" e a manifestarvi presi, compresi, ed innamorati. Un’aurea di benessere intorno a voi sarà la conferma, qualche certezza in più dopo un lungo periodo di senso della precarietà che ha messo a dura prova i vostri nervi e la vostra resistenza, è arrivato il momento di decidere cosa fare di questa ritrovata energia, e di compiere un balzo in avanti scegliendo cose meno complicate, accettando la corte di una persona che ha molto da offrirvi, fare pace con un passato che non tornerà indietro e guardare al futuro in maniera entusiasta e possibilista, come se davanti aveste solo possibilità tra cui scegliere! E’ chiaro che non basterà solo Venere a compiere questo miracolo, voi metteteci del vostro e vedrete che andrà benissimo!

Oroscopo: Sagittario

A voi tocca una Venere un po’ complessa da gestire, è un transito ideale di dodicesima casa, ecco l’occasione giusta che per le settimane di transito del pianeta in questa configurazione per riordinare le idee ed analizzare tutto ciò che nella dinamica amorosa o relazionale non vi rende felici come vorreste. Sicuramente occorrerà un referente che vi dia anche una misura esterna delle cose, per cui non abbiate paura di confrontarvi. E' il transito che vi farà capire quanto sarà importante per voi puntare su un rapporto sano ed equilibrato, che vi gratifichi e che vi porti a rivivere emozioni. E' anche un’analisi introspettiva generale sui legami e sulla vostra capacità di crearne, siete gli ottimisti dello zodiaco certamente. Questo però non deve impedirvi di valutare dove non è il caso di investire e dove non rimanere se non vi sentite appagati o corrisposti, vale per l’amore e per la vita lavorativa…

Oroscopo: Capricorno

E' una Venere amica più che mai, in tutti i sensi trovandosi nel vostro ideale undicesimo campo, campo che descrive appunto le amicizie ed i desideri realizzati. Il vostro cielo è particolarmente supportato da amici e sostegni che vi stimoleranno a dare di più e a farvi sentire di nuovo parte di qualcosa, di un organico che beneficia in tutte le sue parti di una ritrovata predisposizione positiva ed affettiva di voi che diventate sempre più protagonisti di sentimenti e relazioni che vivono di luce propria. E' il momento di aprirsi e di fare scelte gentili ed amorevoli, di condividere con le persone che amate ciò che pensate e ciò che vi piace o ritenete essere la vostra felicità o un vostro desiderio. Non siate diffidenti e cercate sempre più di migliorare il campo lavorativo che con il vostro estro ed ingegno prolifera di nuovo, ecco che anche nel lavoro vi viene chiesto di più per voi stessi e per chi vi ama, dateci dentro!

Oroscopo: Acquario

Sicuramente vincete il premio per la configurazione di Venere più comica di questo periodo! In decimo campo e in netta quadratura, si innesterà sul divario esistenziale che è sempre presente dentro ad ogni Acquario: “dentro o fuori !?". Ecco che la bella Venere giocherà alla seduzione con voi, rendendovi visibili e quanto mai affascinanti, al centro dell’attenzione di tutti, ma tirando alla fune con la vostra voglia di esprimervi sempre in maniera personale e quella di fuggire lontano da ogni tipo di legame; per chi vi conosce è un po’ una normalità ma il transito della bella Venere accentuerà moltissimo questo vostro moto ondivago e vi metterà nelle condizioni di provare interessi e di manifestare a spot una grande professionalità ed efficienza, ma… a spot… cosa che lascerà esterrefatti le persone che invece desidererebbero da voi una maggiore costanza… come sempre a voi la scelta. Del resto il vostro carattere incostante riesce ad essere sempre divertente, piccoli colpi di fortuna ed aiuti inaspettati per chi ha deciso di cambiare la propria vita…

Oroscopo: Pesci

Ok romanticoni, pronti a stupirvi ?! E’ una bellissima Venere di trigono che vi fa viaggiare direttamente dalla vostra ideale nona casa, la casa dei viaggi, del lontano, della filosofia e della cultura spirituale! Ecco che questo cocktail di suggestioni infiamma il vostro immenso e sensibilissimo cuore, pronti ad amori lontani?! A viaggiare alla scoperta di territori inesplorati, sia del mondo che del vostro universo interiore?! Isole lontane con un paradiso di emozioni che si schiudono inaspettatamente, regalandovi delle sorprese davvero piacevoli, creando condizioni vantaggiose anche al lavoro e gratificandovi come non accadeva da un po’. Quest’estate è stata una dura prova per voi, ma adesso si riparte più entusiasti che mai verso qualcosa di assolutamente più intenso e romantico, pieno di suggestioni forti ed intense, finalmente qualcuno che vi prende per mano e che vi sussurra, senza dirvi dove, “vieni con me!"

