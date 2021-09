Oroscopo di oggi, 10 settembre 2021: giornata speciale per il Capricorno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 10 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Non avete alcuna voglia di controbattere, e per realizzare il vostro desiderio di armonia, siete pronti a raggiungere qualsiasi compromesso.

Toro. 21/4 – 20/5

Sarete disposti a rimettere in discussione le cose in cui credete di più? È ciò che implica la pungente Luna in Scorpione, una vera scocciatura.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Per trarvi d’impaccio, non vedete l’ora che arrivi il weekend. Avete bisogno di distrazioni, ma per adesso tenete duro e applicatevi nel lavoro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la creatività concessavi dalla Luna nel torbido Scorpione, inventare scuse per proteggere una marachella non sarà per nulla un problema.

Leone. 23/7 – 23/8

Forse non riuscirete ad avere il plauso desiderato, per oggi. Provate a non mostrare la vostra intemperanza, non fareste una bella figura.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in un segno d’Acqua favorirà le intuizioni e le vostre capacità ricettive. Occhio al nervosismo, da tenere a bada limitando i caffè.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Approfittate dell’ultima congiunzione lunare con Venere, che vi dona un carisma speciale e un senso per il bello e per il gusto raffinato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In questo periodo l’emotività prenderà grande spazio, con l’arrivo stasera di Venere in casa vostra. Nascondere un sentimento? Praticamente impossibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se nell’esprimere le vostre sensazioni vi siete un po’ ingarbugliati, non preoccupatevi. La freccia che avete lanciato centrerà il bersaglio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in un cielo amico amplifica il desiderio di condividere le cose belle che vi sono capitate. I vostri post ora non saranno ignorati.

Acquario. 21/1 – 19/2

Avversità da superare per via della Luna in pessimi rapporti con Saturno. Mantenete il controllo e la lucidità senza farvi fuorviare dai timori.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grande il vostro fascino, grazie alla Luna e a Venere in sosta nello Scorpione. Cercate però di utilizzarlo sempre con grandissima cautela.

