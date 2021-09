Oroscopo di oggi, 9 settembre 2021: i Gemelli hanno una marcia in più

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 9 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La voglia di portare a termine qualche compito un po’ gravoso non è molta, rallentati come siete dalla Luna nel vostro segno opposto.

Toro. 21/4 – 20/5

Piuttosto che dimostrare il vostro disappunto, potreste tentare di nasconderlo per non dare troppo nell’occhio e attendere un momento migliore.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Lo spunto che vi mancava ve lo regalerà la Luna in Bilancia. Potete contare su una marcia in più, a meno che non vi sentiate già soddisfatti abbastanza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Bloccati dalla quadratura lunare, non riuscirete ad esprimere le vostre idee come avreste voluto: vi troverete di fronte a un piccolo intoppo.

Leone. 23/7 – 23/8

Con l’aiuto del sestile della Luna, potrete essere molto più ricettivi e cogliere al volo nessi che qualcun altro faticherebbe non poco a scovare.

Vergine. 24/8 – 22/9

In questo periodo con Marte come ospite, sarete sicuramente più nervosi, ma avrete anche grinta da vendere. Utilizzatela nel lavoro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Imparare a memoria codici e regolamenti, o anche solo le vostre ricette preferite, sarà un gioco da ragazzi con la congiunzione Luna-Mercurio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La vostra riservatezza potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Cercate di limitarla, aprendovi almeno con le poche persone di cui vi fidate.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un amico vi coinvolge in un progetto che da soli non avreste mai intrapreso. Sapendo di essere in buona compagnia, l’entusiasmo sarà amplificato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Dovendo trattare con qualcuno, ma soprattutto dovendo portare acqua al vostro mulino, saprete certamente come fare, grazie alla quadratura Luna-Plutone.

Acquario. 21/1 – 19/2

Col vento in poppa del trigono lunare con Giove, vi sentite ottimamente. Il rischio non sarà un problema in quanto avete le spalle ben coperte.

Pesci. 20/2 – 20/3

Più che la ragione, forse dovreste seguire l’istinto, che vi guida verso le scelte più azzeccate. Ma per far questo dovreste lasciarvi andare.

