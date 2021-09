Oroscopo di domani, 8 settembre: Bilancia e Acquario, pronti a superare gli ostacoli

L'oroscopo di Barbanera di domani, 8 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Per colpa della Luna in transito nel vostro segno opposto, perderete più tempo del previsto nel portare a termine un progetto a cui tenete molto.

Toro. 21/4 – 20/5

Non vi trastullate troppo o potreste perdere il leggero vantaggio che avevate accumulato. Va bene prendersela comoda, ma non esagerate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se nella vostra vita sono in corso dei mutamenti, la Luna in un segno d’Aria vi darà una mano nell’adattarvi perfettamente a qualunque situazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la testa fra le nuvole, sarà davvero arduo consegnare il lavoro in tempo per la scadenza. Colpa della Luna in quadratura. Concentrazione!

Leone. 23/7 – 23/8

Per merito del sestile lunare, migliorate i contatti e la comunicazione a livello sociale e imprenditoriale. Pubblicizzate le vostre migliori idee.

Vergine. 24/8 – 22/9

Attraverso un’analisi minuziosa, potrete capire la direzione più proficua per voi a livello economico. Occorre però molto sangue freddo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Utilizzate tutto il senso pratico, regalatovi dal trigono della Luna in casa vostra con Saturno. Risolverete da soli molti intricati problemi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Attenzione alla possibile dispersione. Troppe telefonate, troppi messaggi e chat, spesso inutili, e alla fine vi sentite come persi in un oceano.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Grazie alla Luna nell’amica Bilancia, avrete il carburante giusto per far decollare i vostri pensieri, che supereranno subito ogni nuvola del cielo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Meglio non seguire l’impulso della Luna in disarmonia con il vostro segno. Spegnete sul nascere ogni diverbio, senza dimenticarvi di un sorriso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se verrete chiamati a ricoprire una posizione di responsabilità, non tiratevi indietro. Avrete l’appoggio necessario dal trigono Luna-Saturno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Anche le piccole paure quotidiane, affrontate con animo sereno, possono essere vinte senza troppe difficoltà, se credete in voi stessi.

