Oroscopo di domani, 7 settembre 2021: Bilancia, occorre dare grande spazio al dialogo

Ecco l'oroscopo di Barbanera di domani, martedì 7 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Vi servirebbe fin da subito maggiore determinazione, per riprendere il controllo della situazione che potrebbe esservi sfuggita di mano.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna e il Sole in trigono con Urano la giornata promette davvero bene, tra un colpo di genio e un piccolo guadagno extra che vi spetta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le cose da fare sono sempre molte, ma il tempo invece non lo è a sufficienza. Se solo riusciste a organizzarvi a dovere, non sarebbe impossibile.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in sestile al vostro segno vi invita a un’apertura mentale, verso ciò che magari ancora non conoscete abbastanza approfonditamente.

Leone. 23/7 – 23/8

A volte ciò che conta potrebbe essere anche un piccolo dettaglio. A fare la differenza sarà la vostra attenzione nel cogliere ciò che non va.

Vergine. 24/8 – 22/9

Anche se potreste diventare irrequieti e dovrete fare alcuni sforzi fisici per via delle congiunzioni Luna-Marte e Sole-Luna, non vi lamenterete.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Occorre dare grande spazio al dialogo e alla conversazione, se volete davvero arrivare a una comprensione profonda del vostro interlocutore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Potete fare molto di più, per merito della Luna nell’amica Vergine. Non tiratevi indietro, qualora siate in cerca di nuove possibilità lavorative.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se dovrete andare controcorrente, non vi sentirete affaticati. Forse perché credete fermamente in tutto quello che state facendo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La forza di volontà e l’abilità nel raggiungere tutti gli scopi che vi prefiggete non mancano mai, grazie alla Luna in trigono con Plutone.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sfoderate tutto il vostro fascino, se volete davvero fare colpo. Ma se non ne siete convinti al cento per cento, allora molto meglio rimandare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alcune associazioni risultano irrealizzabili, per via dell’opposizione lunare a Nettuno. Chi fa da sé fa per tre, ma voi avreste preferito compagnia.

© Riproduzione riservata