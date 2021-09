Oroscopo di domani, 6 settembre 2021: Toro e Vergine in grande forma, ostacoli per i Gemelli

Ecco l'oroscopo di Barbanera di domani, lunedì 6 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Per alcune cose ci sarà da attendere e la vostra pazienza verrà messa a dura prova. Piuttosto che prendervela con qualcuno, restate concentrati.

Toro. 21/4 – 20/5

Non vedete l’ora di rimettervi in pista, grazie all’appoggio prezioso della Luna ospite gradita dell’amica Vergine. Vi sentite ottimamente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Qualcuno è molto pignolo e vi invita a rivedere il vostro lavoro, in cerca di un fantomatico errore o di una svista. Voi però non perdete il sangue freddo.

Cancro. 22/6 – 22/7

La precisa Luna in Vergine aumenta in voi il desiderio di un dolce e fortuito incontro, ma se non sarete più che puntuali, perderete ogni chance.

Leone. 23/7 – 23/8

La scorciatoia consigliata a volte si rivela la strada peggiore. Meglio mettere il navigatore per non rischiare di rimanere imbottigliati.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grande energia fisica e mentale, per merito di Marte in trigono con Plutone. Ora sta a voi decidere come direzionare le vostre risorse personali.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La quadratura di Venere con Plutone ma in trigono con Giove metterà subito in gran subbuglio la vostra vita emotiva, forse rivoluzionandola.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la Luna in sestile al vostro cielo, siete pronti per coinvolgere alcune persone. Cominciate con precisione e puntualità nelle spiegazioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’inizio della vostra settimana è rallentato dalla pedante Luna in Vergine. Vi conviene adeguarvi mestamente alla lentezza di certe situazioni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

A causa di Venere in piena ostilità contro Plutone, potreste offendervi troppo facilmente. L’orgoglio è da rivedere, se vi crea troppo disagio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se in passato c’è stato uno screzio, Venere in trigono a Giove rimetterà a posto tutto in un battibaleno e tornerete ad andare d’amore e d’accordo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per colpa della Luna opposta al vostro segno, dovrete fare i conti con qualche dimenticanza. Pazienza, improvvisando un po’ la gestirete a meraviglia.

