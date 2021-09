Oroscopo di oggi, 5 settembre 2021: per l'Ariete entusiasmo a fior di pelle

Ecco l'oroscopo di Barbanera di oggi, 5 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Entusiasmo a fior di pelle, grazie al trigono della Luna. Ora però calmate i bollenti spiriti e placate gli ardori, se siete in coda al semaforo.

Toro. 21/4 – 20/5

Per andare d’accordo l’altro dovrebbe fare come dite voi, ma dato che non sempre può essere così, sarebbe opportuno imparare a rispettarne le idee.

Gemelli. 21/5 – 21/6

I media vi favoriscono nel vostro grande bisogno di comunicare, ma ascoltare dal vivo il vostro interlocutore sarebbe certamente ancora meglio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete preparato minuziosamente tutte le portate, ma come al solito c’è qualcuno che storce il naso. Non prendetela come un attacco personale.

Leone. 23/7 – 23/8

Forse oggi non regnerà l’armonia proprio con tutti, ma di sicuro avrete la possibilità di fortificare il legame che vi unisce a una persona.

Vergine. 24/8 – 22/9

In un mondo in cui tutti condividono la propria vita con tutti, o quasi, un po’ di riservatezza nasce anche dall’uso del semplice buonsenso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grande abilità organizzativa, grazie a Mercurio in trigono a Saturno. In questo periodo potrete davvero mettervi alla prova in molti modi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non potete sempre avere il pieno controllo della situazione. Affidarsi al caso, o se preferite, alla provvidenza, vi renderebbe più rilassati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dovendo incominciare un interessante progetto, la Luna in trigono al vostro segno potrebbe rivelarsi sin da subito una bella marcia in più.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non permettete a niente e a nessuno di rovinare la vostra domenica. Se possibile, spegnete il cellulare così da non essere disturbati.

Acquario. 21/1 – 19/2

Voi sareste pronti ad assumervi una bella responsabilità sulle spalle, per merito del trigono di Mercurio con Saturno, ma qualcuno vi rema contro.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non siate precipitosi e ponderate bene ogni decisione. È vero che alcune chance vanno colte al volo, ma prendere un granchio non fa piacere.

© Riproduzione riservata