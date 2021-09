Oroscopo di oggi, sabato 4 settembre: Ariete, il weekend inizia molto meglio dei giorni precedenti

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 4 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il weekend inizia molto meglio dei giorni precedenti, grazie all’arrivo della Luna in Leone. Energia intrigante da utilizzare come preferite.

Toro. 21/4 – 20/5

La quadratura lunare con Urano promette scelte di non facile gestione. D’altronde non si può sempre pensare di agire come quasi tutti vorrebbero.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Quando i vostri pensieri si allineano a quelli del team a cui partecipate, ce la fate a dare un grande contributo. Merito della Luna in Leone.

Cancro. 22/6 – 22/7

Finalmente la Luna, ospite difficile da trattare, abbandona il vostro cielo senza guardarsi indietro. Vi sentite un po’ demotivati, ma passerà presto.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata da prendere con le molle, a causa dell’entrata della Luna in casa vostra che, arrabbiata con Urano e Saturno, porterà non poco scompiglio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se stavate soffrendo per un momento di solitudine, la chiamata di un caro amico vi toglierà di colpo ogni traccia di malinconia. Ringraziatelo a dovere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

I problemi più intricati diventano bazzecole, con il sestile lunare al furbo Mercurio. Finirete le parole crociate più in fretta del solito.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un piccolo ritardo per via della Luna in quadratura accresce il vostro nervosismo, e voi rischiate di perdervi in un semplice bicchier d’acqua.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Affermati e vincenti, grazie all’appoggio della Luna nell’amico Leone. Potreste avere delle chance in più nel colpire il bersaglio prescelto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cercate di lottare per gli ideali, ma se capite che l’interlocutore, reale o virtuale che sia, appartiene a un altro mondo, non sprecate le energie.

Acquario. 21/1 – 19/2

La gelosia potrebbe essere un problema per via della disarmonia lunare con Saturno. Eccovi a brontolare non appena il partner ritarda un minuto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Anche se qualcuno non sta facendo il suo dovere alla perfezione, non puntate subito il dito. C’è modo e modo per dire le cose o per criticare.

