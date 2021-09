Oroscopo di domani, venerdì 3 settembre: Toro, una rispolverata ai contatti potrebbe rivelarsi interessante

L'oroscopo di Barbanera di domani, 3 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Non vedete l’ora che arrivi il weekend, per passare del tempo con i vostri cari. Nel frattempo, con la Luna ancora in Cancro, dovete pedalare.

Toro. 21/4 – 20/5

Una rispolverata ai contatti potrebbe rivelarsi interessante. Seguite l’impulso di condividere gioie ed emozioni, per merito della Luna in Cancro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La voglia di divertimento potrebbe superare quella di portare a termine un lavoro, ma alla fine farete ciò che sembra essere più conveniente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Giornata pesantuccia con la compagnia un po’ stressante, tra alti e bassi, della Luna. Non fate altro che pensare a organizzare la serata per rilassarvi come vorreste.

Leone. 23/7 – 23/8

Tirate fuori il messaggio che non avete mai inviato e mandatelo al destinatario. Un pizzico di intraprendenza, e poi lasciate fare al caso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ottime le vostre energie, grazie al sestile lunare con Marte. A livello professionale potrebbe essere il momento buono per chiedere di più.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le incomprensioni e le insidie in ambito domestico potrebbero essere all’ordine del giorno, per via della quadratura della Luna con Venere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le intuizioni, arrivate con la Luna in Cancro, vi aiuteranno a districarvi nell’intricato mondo dei vostri sentimenti che spesso restano nascosti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Dite di voler essere più presenti, ma quando invece qualcosa non va per il verso giusto, preferite non prendervi le vostre responsabilità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’opposizione lunare con Plutone potrebbe mettervi in difficoltà. Attenzione a non avere reazioni esagerate, magari per cose di poco conto.

Acquario. 21/1 – 19/2

State ottenendo grandi risultati e senza neanche fare troppa fatica, tanto che molti vorrebbero già chiedervi quale sia il vostro segreto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sopperirete con la fantasia se magari le conoscenze teoriche non si rivelassero un granché, visto il trigono della Luna con l’eclettico Nettuno.

