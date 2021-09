Oroscopo di oggi, giovedì 2 settembre: Cancro, l’armonia interiore si riflette all’esterno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 2 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Di tempo ne avreste a sufficienza, ma, compressi dalla Luna in disarmonia con il vostro segno, potreste perderne parecchio in chiacchiere.

Toro. 21/4 – 20/5

Chiedete aiuto al sestile lunare con Urano, nel caso in cui vi manchi un pizzico di ambizione o di aspirazione, e vi verrà concessa repentinamente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una persona conosciuta in ambito lavorativo vi sembra alquanto intrigante. Ma prima di fare qualunque mossa, dovete saperne molto di più.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’armonia interiore si riflette all’esterno, per merito del Sole in sestile con la Luna. Abitudini sane e un pizzico di volontà possono fare miracoli.

Leone. 23/7 – 23/8

Pur se in questo momento non vi sentite tra i più favoriti dalla sorte, non dovreste non tentare qualcosa. La fortuna, si sa, aiuta gli audaci!

Vergine. 24/8 – 22/9

Le paure vengono meno con l’opposizione di Marte a Nettuno, ma fate attenzione: non siete immuni da qualsiasi rischio come forse potreste credere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Difficilmente riuscirete a sostenere le ingerenze di qualcuno che, presente o no, prova sempre a mettersi in mezzo. Che fatica da sopportare!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Andare a fondo nelle cose sarà il vostro punto a favore, grazie alla Luna nell’acquatico Cancro. Occhi aperti per non farvi sfuggire nulla.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Idee tutt’altro che sterili, ma dovreste portarle avanti con più fiducia e coraggio. Prima di tutto però dovreste esserne convinti voi stessi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La fatica di portare avanti alcune relazioni potrebbe farsi sentire sul piano professionale, ma voi tenete in mano saldamente le redini del gioco.

Acquario. 21/1 – 19/2

Vi siete organizzati ottimamente, ma non sempre in linea con il pensiero comune. Forse è perché state tentando di andare oltre le apparenze.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’assenza di realismo, causata da Marte in opposizione a Nettuno, potrebbe essere un ostacolo, dovendo prendere alcune importanti decisioni.

© Riproduzione riservata