Oroscopo di oggi, mercoledì 1 settembre: per la Vergine una giornata di intuizioni

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 1 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Settembre inizia un po’ in sordina, per colpa della Luna in Cancro che probabilmente non vi darà un attimo di tregua per qualche giorno.

Toro. 21/4 – 20/5

La sintonia con alcune persone si fa più evidente e voi vi sentite molto ispirati. La Luna in sestile al vostro segno vi darà una mano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Alcune affermazioni avrebbero fatto impensierire qualcun altro, ma voi siete troppo presi dalle vostre faccende per le preoccupazioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna nel vostro cielo e la dissonanza con Mercurio, la vostra sensibilità unita al nervosismo potrebbe essere un mix davvero esplosivo.

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se non tutti sembrano propensi a seguire i vostri spunti, non vi perdete d’animo e alla fine dimostrerete gongolando che avevate ragione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Alcune intuizioni arriveranno giusto in tempo, grazie alla Luna in Cancro e vi aiuteranno a barcamenarvi anche in territori sconosciuti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non riuscirete a gestire tutte le situazioni. Complice anche la quadratura lunare con Mercurio, prendere il toro per le corna è molto complicato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Intrigati dalla Luna in Cancro, potreste dimenticare le promesse fatte in passato. Meglio tornare sui vostri passi, prima di cacciarvi nei guai.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La voglia di fare è davvero molta, ma forse le energie non sono all’altezza. Poco male, cercate di fare una selezione in base all’importanza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’opposizione lunare renderà difficili le trattative per un contratto, specie se credete che il vostro interlocutore se ne stia approfittando.

Acquario. 21/1 – 19/2

Anche se dovrete improvvisare, nessuno riuscirà a cogliervi impreparati. Buon per voi, questo vi favorirà, ma aumenterà anche le aspettative.

1

Anche se le ferie sono terminate, tornare al lavoro non vi pesa più di tanto. Se poi amate ciò che state facendo, allora è ancora più facile.

© Riproduzione riservata