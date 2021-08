Fortnite non funziona, server ko in attesa del nuovo aggiornamento

Fortnite non funziona: il celebre battle royale è al momento indisponibile a causa dell'imminente pubblicazione dell'update 17.50. L'annuncio è stato dato dall'account Twitter ufficiale del gioco Epic Games.

Il team di sviluppo ha confermato che stanno per prendere il via le operazioni necessarie per garantire l'implementazione dei nuovi contenuti e di conseguenza Fortnite risulterà inaccessibile per alcune ore. Le operazioni di aggiornamento hanno preso il via alle 10 italiane e al momento i server di gioco risultano offline. Non è stato ancora comunicato l'orario di riattivazione.

