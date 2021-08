Oroscopo di domani, 31 agosto: l'Ariete ritrova il benessere, il Leone fa strage di cuori

L'oroscopo di Barbanera di domani, 31 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Dall’interscambio fra Luna, Venere e Giove, scaturisce una sensazione di benessere. La giornata profuma di pace e di progetti a due per il futuro.

Toro. 21/4 – 20/5

Finale del mese sulle onde dell’armonia. Potete lavorare con profitto, prendervi cura della casa e dei vostri cari, tributare a voi stessi tante premure.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Venere e Giove, baldanzosi compagni della Luna, si contendono la scena con Marte e Nettuno ostili. È l’amore il perno attorno a cui la giostra gira.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ambizioni alte, ma c’è anche un po’ di inconcludenza. Carriera e portafogli oggi restano fermi ai box, mentre i colleghi vi richiamano all’ordine.

Leone. 23/7 – 23/8

Complice il passaggio della Luna in Gemelli, oggi siete l’immagine dello splendore. Sarà per questo che fate strage di cuori o che il partner stravede per voi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Che rabbia! Proprio allo scoccare di agosto vi viene in mente un impegno, una bolletta da pagare, un’incombenza da sbrigare prima di subito.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sinfonia, concerto, capolavoro, gli aggettivi odierni. Di sicuro ciò che arriva è un senso di completezza, di agio, di serenità, il piacere di esserci.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Qualche affanno nella professione, ma il trend economico assume un andamento positivo. Tanta passione nella coppia: deponete le armi e abbassate le difese.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se saltano accordi, nascono polemiche, che però voi saggiamente disinnescate. Le certezze che desiderate le trovate negli amici, vostri fan sfegatati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ci sono ancora tratti in salita per molti di voi, ma sapete bene che il risultato ha più qualità ed è più appagante quando lo si conquista con impegno.

Acquario. 21/1 – 19/2

La fine del mese si rivela super. Venere, Luna e Giove si scambiano tenere coccole regalandovi un martedì che ha in sé il gusto dolce dell’armonia.

Pesci. 20/2 – 20/3

La vostra corsa ad ostacoli prosegue. La buona notizia è che siete quasi arrivati al traguardo, un ultimo slancio e poi potrete finalmente riposarvi.

© Riproduzione riservata