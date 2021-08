Oroscopo di domani, 30 agosto 2021: Toro, nuovi scenari professionali

L'oroscopo di Barbanera di domani, 30 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Mercurio da oggi in Bilancia vi mette in testa qualche strano pensiero, ma grazie alla Luna in Gemelli, sdrammatizzate e passate oltre.

Toro. 21/4 – 20/5

Ottimi rapporti di collaborazione con i familiari. Molti progetti di lavoro da definire o da rivedere, per adeguarli a nuovi scenari professionali.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Buone nuove dal cielo: Mercurio da oggi in Bilancia fungerà da trampolino di lancio per gli studi, gli affari, la comunicativa, vostro punto di forza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Mente affollata di preoccupazioni? Sgombratela praticando la meditazione o ricorrendo a una visualizzazione guidata. Potranno esservi di grande aiuto.

Leone. 23/7 – 23/8

Il ritorno della Luna in Gemelli non delude le vostre speranze. Vi sentite giovani, avete intorno facce allegre, siete frizzanti e pieni di idee.

Vergine. 24/8 – 22/9

Appuntamento con l’incertezza. Nonostante i risultati, i consensi ricevuti, basta una piuma per far pendere la bilancia dalla parte dell’ansia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Morale alto e gratificazioni a mille, sia nella carriera sia nella vita affettiva. Il regalo della Luna in Gemelli e del suo prestigioso accompagnatore, Mercurio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Probabilmente le ferie sono finite, con tutte le conseguenze... La voglia è poca, ma riprendere il tran tran quotidiano sarà più facile a farsi che a dirsi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna in Gemelli seccante per la sua quadratura al Sole. Avete appena ricominciato a lavorare, e già dall’alto piove un mare di richieste irritanti e impossibili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Lunedì di ordinaria amministrazione, con l’unica sorpresa di un aumento del carico di impegni. Ma quando mai la fatica vi ha spaventato?

Acquario. 21/1 – 19/2

Complice la Luna armonica a Saturno, vi sentite molto bene, le novità vi entusiasmano e lavorare per voi è un autentico piacere. Continuate così!

Pesci. 20/2 – 20/3

Non è un incontro pacifico quello in atto tra il Sole e la Luna, e voi che siete in mezzo ne fate le spese. Defilatevi, creano soltanto confusione.

