Oroscopo della settimana: per l'Ariete inizia una nuova fase, amore a gonfie vele per la Bilancia

Settimana scandita da un Mercurio veloce e pieno di idee nuove che danno la scossa giusta ai dodici, nuovi dialoghi e nuove conoscenze!

Ariete

Inizia un nuovo ritmo ed una nuova fase dell’anno per voi, come se aveste rimandato a questa settimana tutta una serie di incombenze che da lunedì affronterete. Armati di una posizione di Mercurio molto stimolante tornerà la vostra voglia comunicativa e relazionale, deciderete di riprendere incontri e comunicazione sociale, rivedere qualche amico, chiarire con qualche ex, o riprendere le fila di un rapporto che sembra starsi perdendo tra una vacanza e un periodo di lassismo generale. Mentre nei suoi risvolti più rocamboleschi e complicati lo stesso transito vi aiuterà a fare chiarezza su qualche ambiguità e a venire a capo di qualche omissione da parte di qualcuno…

Toro

Torna una certa voglia di pace tra i vostri desideri ed il transito Mercuriale che sembra dominare l’intera settimana vi fa perdere la voglia di essere verbalmente aggressivi o troppo impuntati sulle vostre ragioni. La passione intanto chiede il suo tributo e a molti di voi potrebbe capitare di sentirsi alle strette con una relazione che pretende delle certezze o qualche ammissione di coinvolgimento o responsabilità da parte vostra. Il cielo però è comunque abbastanza sereno, la vostra paciosa ed accomodante indole vi farà porre in amore e negli affari pratici con la giusta prospettiva. E' l’ atteggiamento ideale, ma non fate troppe concessioni o rischiate di trovarvi punto e a capo in alcune questioni di cuore…

Gemelli

Il furbo Mercurio torna dalla vostra parte, siete finalmente in sintonia con quella che è la vostra risorsa planetaria più importante, anche se rimangono delle lesioni da parte del Sole e di Marte che ancora vi limitano. La vostra proverbiale abilità dialettica, la vostra ironia ed una buona dose di divertente dissimulazione saranno la chiave per fare andare questa settimana tutto sommato bene. Il tutto fino la prossimo week end, quando un meraviglioso trigono di Mercurio e Saturno vi farà prendere contatto con delle esigenze antiche e presumibilmente familiari. Il vostro passato esige da voi una sistemata, diventerete pronti, capaci e decisi, lucidi dove vi serve e pronti a parlare con il partner in maniera matura e di evolvere lavorativamente in qualcosa di più grande…

Cancro

Mercurio con voi sarà dispettoso, dopo Venere che vi si è messa contro adesso Mercurio esige uno scontro dialogico o dei chiarimenti indispensabili, un po’ come alla fine di un amore ci si confronta su frasi e su cose dette che possono darvi fastidio. Il chiarimento quindi sarà opportuno. Dalla vostra avete Sole e Marte a darvi energia, ma insieme non sono proprio una coppia diplomatica, per cui il vostro senso dell’equilibrio e della diplomazia potrebbe venire meno. Il vostro cielo vi raccomanda di non essere troppo petulanti nel chiedere dialoghi o chiarimenti poiché potreste ottenere un risultato di chiusura. Sfruttate invece le aperture dissimulando una certa ironia anche se vi sentite un po’ nervosi, mentre al lavoro ricomincia un ritmo necessario che per molti di voi sarà decisamente utile a spostare i pensieri…

Leone

E' una settimana molto importante in cui potrete decidere buona parte dei mesi successivi. Il furbo mercurio si sposta nella vostra terza casa, abilissimo quindi a gestire dialettiche e contrattazioni importanti. Uscite, vedete gente e cercate nel sociale o nelle relazioni pubbliche una strada che pensavate di avere perso. Sorretti inoltre dal Sole e Marte in secondo campo che vi fanno abilissimi nella valutazione della situazione pratica generale, saprete come affrontare le proposte di lavoro o dei nuovi possibili incarichi con grandissima lucidità, individuando immediatamente il vostro vantaggio. Anche in amore la costruzione con il partner di un futuro è assolutamente garantita da basi solide ed efficaci, quindi non vi resta che tornare a ruggire!

Vergine

Potete salutare Mercurio che da domani migrerà nel segno della Bilancia, perderlo non sarà facile visto che ha portato una ventata di aria fresca nella vostra vita, e che il ritmo più veloce e spensierato che avete acquisito rallenterà un po’. In compenso vi fa più lucidi, come alla fine di un sogno possibili e pronti a mettere in atto le pratiche per realizzarlo. Dovrete fare in modo di riuscire a non sbagliare obiettivo nelle vostre vite e dare un senso nuovo e più concreto al lavoro, e una direzione più viva e meno vincolante all’amore. Visto che questo periodo vi è servito per fare luce sulle vostre reali esigenze e che forse desiderate dell’altro nella vostra vita è arrivato il momento di cominciare a costruirlo, ricordate che nessuna nuova costruzione può avvenire se non si passa da una decostruzione della precedente…

Bilancia

Date il benvenuto al furbo ed allegro Mercurio che nei vostri gradi aerei trova una dimensione molto dinamica, lucida e piena di voglia di chiarezza e di grande abilità diplomatica, tutte caratteristiche a voi congeniali. Se avevate qualche discorso in sospeso con chi vi ama, o se vi servono certezze al lavoro dove i dialoghi e le concertazioni in questa settimana saranno quanto mai rilevanti ecco che inizia il periodo giusto, il vostro cielo è pieno di aspettative felici e si stanno materializzando i percorsi che vi aiuteranno a sciogliere tutti i nodi che non vi permettevano il decollo che volevate. Adesso tutto è possibile e voi state vivendo quella fase elettiva della vita in cui tutto come per magia legata al Karma sembra ritornare a restituirvi il compenso dei vostri ben fatti. In amore si annuncia uno splendido periodo fatto di progetti e di chiarificazione e soprattutto di una grande complicità!

Scorpione

E' una settimana un po’ emotiva questa, del resto quando il pianeta della comunicazione entra nel vostro dodicesimo campo, quello legato all’inconscio e alle cose che non vedete sorgono in voi mille domande, tanto più che la vostra natura è sospettosa e facilmente eccitabile da dubbio o da cose non chiare. Forse dovreste smetterla di farvi troppe domande e lasciare che le cose si rivelino nella loro natura. Il vostro cielo è decisamente acutissimo per adesso e vi si chiederà una maggiore attenzione al lavoro che in questa fase esige un vaglio oggettivo di quale risultato vi ha dato. Il vostro cielo vi porta ad inseguire e a guardare da lontano qualcuno che vi piace, ma in amore sarà meglio affrontare le situazioni e vedere le persone per ciò che sono senza idealizzarle…

Sagittario

Mercurio diventa congeniale in Bilancia e smette di farvi un po’ sproloquiare dismettendo lo stato nervoso di quadratura, ecco che sarete disposti a fare chiarezza e vi renderete disponibili al confronto, anche per rendervi conto che nel vostro operato ci sono dei piccoli difetti che da soli non vedete. Torna comunque una fase di ottimismo in merito a progetti ed affari che potreste concludere bene per il futuro, magari cambiando lavoro o dando alle vostre prospettive economiche e pratiche meno teoria e più concretezza. Intanto in amore occorrerà molto dialogo e dovrete essere pronti ad accettare delle diversità di vedute con il partner che forse ha dei progetti diversi dai vostri. Intanto è una settimana che vi darà i segnali di una certa “pole position” alla quale vi dovrete abituare…

Capricorno

Il vostro cielo è decisamente immerso in una situazione di risalita personale che vi obbligherà ad inventare una nuova disposizione delle forze in campo, negli affari e nella vita amorosa. Forse le due dimensioni a volte si ibridano in maniera caotica e le vostre vite rischiano di fare le spese in amore delle problematiche lavorative, e nel lavoro di dinamiche affettive un po’ troppo presenti. Il cielo pronostica che giovedì sarebbe un giorno ideale per vuotare il sacco e pretendere una nuova interpretazione della vostra personalità professionale e del vostro peso nel rapporto che va un po’ rivendicato. Fatevi apprezzare e date sfogo alle tensioni di questa settimana poiché sta per iniziare un dialogo tra Saturno e voi che vi renderà più solidi e capaci in futuro…

Acquario

Dopo Venere anche Mercurio che si appoggiano entrambi al poderoso Saturno, sarà dalla vostra parte, cercate quindi da lunedì stesso di sfruttare al massimo queste vostre grandissime opportunità. Il cielo vi regala uno stato di potere e di fattività in tutto ciò che vi riguarda, liberi di prendere ogni tipo di decisione, anche quelle che dismettono finalmente direzioni non produttive e poco soddisfacenti. Nuovi progetti sembrano arrivare all’orizzonte e relazioni sociali e complicità ad alto livello non mancheranno di certo. In amore la bella Venere disegna per voi la prospettiva di un amore solido elegante e pieno di grandissima soddisfazione, ma rigoroso e serio, un po’ una rottura di schemi per voi che esperite il mondo le cose e le persone con grande serenità antropologica e con grande pazienza che puntualmente finisce quando vi sentite prigionieri, obbligati ed appesantiti. Finalmente potete lanciarvi in cose nuove non tenendo conto di questi limiti perché da ora in poi si penserà in grande!

Pesci

Il vostro cielo è decisamente aperto a mille novità. La buona notizia è che Mercurio ha smesso la sua opposizione dalla Vergine e che adesso siete liberi di dialogare senza la sensazione di muovervi su un campo minato. E' arrivato il momento di essere molto più mobili e decisi, anche se le opposizioni di Sole e di Marte rimangono in agguato, dovrete solo evitare lo scontro diretto e non stancarvi troppo. Il senso di noia e di stanchezza va finalmente via e vi sentirete trasportati in qualcosa di nuovo che vi farà fibrillare come un nuovo amore di ostica conquista ma che già vi intriga in maniera sensuale. Il vostro percorso lavorativo ha bisogno di una presa di posizione da parte vostra, quindi cercate di essere assertivi nel rivendicare il giusto peso che il vostro apporto regala al contesto!

