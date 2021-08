Oroscopo di domani, 29 agosto 2021: nuove conquiste per il Capricorno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 29 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Gli amici oggi li abbandonate, più o meno di buon grado, al loro destino per una domenica tutta casa, famiglia e, per alcuni, lavoro. Vi rifarete!

Toro. 21/4 – 20/5

Potete decollare, ma prima dovete chiarire qualche sospeso. Non è il momento per futili illusioni, tutto va valutato per quello che è nella realtà.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Ci sono in gioco forze eccellenti che a tratti devono trovare il loro posto. La chiarezza della mente è favorita da un’accurata introspezione.

Cancro. 22/6 – 22/7

In trigono a Mercurio, la Luna vi aiuta a placare le emozioni, a dare il meglio nella professione, a circondarvi di persone attente e affettuose.

Leone. 23/7 – 23/8

Sarà per via della Luna, se a dispetto del riposo festivo, carburate poco e per ingannare il tempo, fate uno spuntino dietro l’altro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Complice il trigono di Mercurio alla Luna, siete nella condizione ideale per un’atmosfera frizzante, in particolare sul fronte delle relazioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È una domenica strana, forse anche faticosa. Ma è la prospettiva vincente a medio o lungo termine a consentirvi di attraversarla con leggerezza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Tenuta sotto scacco da Giove, la Luna in Toro nasconde i vostri migliori sentimenti dietro una facciata di studiata indifferenza. Giù la maschera!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Gli alti e bassi dell’umore dipendono in buona parte dall’ambiente, però potete compiere la vera magia di trasformare gli ostacoli in opportunità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna, confortata da Mercurio, che si schiera dolcemente dalla vostra parte, potete indirizzarvi verso nuove conquiste amorose e professionali.

Acquario. 21/1 – 19/2

Golosa e gelosa, la Luna in Toro cozza contro Giove con una quadratura destabilizzante. Tra tentazioni di acquisti superflui e spese il caos regna sovrano.

Pesci. 20/2 – 20/3

In sestile a Nettuno, la Luna in Toro riattiva l’immaginazione e la creatività, indirizzandoli verso scopi concreti. Buon fiuto e fortuna negli acquisti.

