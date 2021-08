Oroscopo di oggi, 28 agosto 2021: Toro vincente in tutti i campi

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 28 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Seguite il filo della serietà e vivrete un giorno costruttivo. Concentrate l’attenzione sull’attività e cogliete al volo una buona opportunità.

Toro. 21/4 – 20/5

Scortata da astri dinamici, oggi la Luna va sul sicuro. I pronostici vi vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Se un amico incautamente vi ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliete serenamente questo piccolo rimprovero.

Cancro. 22/6 – 22/7

Armonica a Marte, la Luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da supporter, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buonumore!

Leone. 23/7 – 23/8

Un sabato con qualche spigolo: dovreste avere la pazienza di darvi il tempo necessario per ascoltare il buonsenso, impostandovi sulla moderazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

La giornata fa parte di quelle che vi vedono in gran forma: la buona sorte vi asseconda e in prima persona sapete afferrare tutte le occasioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sarete particolarmente efficienti nello svolgere i compiti di routine. Le vostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Confrontandovi con gli altri, rivedete alcune posizioni, cambiando prospettiva. Trattative fortunate migliorano le entrate, rischiate senza timore.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un sabato un po’ malmostoso, che vi vede alle prese con faccende burocratiche inderogabili di cui vi occupate sempre malvolentieri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice il transito della Luna in Toro in trigono a Marte, recuperate disponibilità e leggerezza. Atmosfera tranquilla vivacizzata da piacevoli sorprese.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il clima non è disteso, le tensioni in famiglia sono palpabili e dalla tensione alla crisi, il passo è breve. Non sono esclusi colpi di testa.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel Toro ammicca complice alle vostre iniziative e vi dà volentieri una mano a realizzare i vostri progetti in campo professionale.

