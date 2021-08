Oroscopo della settimana, una magica Luna Blu accende le aspettative ed i sogni di tutti i segni

Una magica Luna Blu accende le aspettative ed i sogni di tutto lo zodiaco, la Luna piena ci regala la possibilità di "vederci" chi troverà una magia dentro di se, chi creerà una desiderio ed un anelito di una nuova vita!

Ariete

È un cielo molto diverso il vostro per le configurazioni che si sono venute a creare negli ultimi giorni, le energie solari non sono più sostenitrici dei segni di fuoco e la bella Venere è decisamente contro, c’è una sorta di calo sensibile nel vostro andamento astrologico, qualcosa potrebbe avervi messo giù e consapevoli di una certa incapacità vostra di essere stati tempisti ritenete per qualche ragione di aver perso delle occasioni importanti, l’opposizione della Venere è quella che vi metterà davanti il perché alcuni rapporti non hanno funzionato e dove invece avreste potuto agendo semplicemente in maniera diversa ottenere risultati ben diversi, ad aiutarvi un’amica, la splendida Luna Blu in Acquario che vi darà il dono di del chiarimento e del recupero nel tempo…

Toro

Un agosto che si conclude molto bene sorretto da Marte e Mercurio che vi fanno ancora tendere verso pulsioni e voluttà anche se in maniera controllata e lucida, il Sole vi sostiene con la sua energia e la splendida Luna Blu vi obbliga con una quadratura a rendervi conto di cosa scartare a priori rispetto alle scelte future, è come se sapeste come finisce il film delle vostre relazioni prima ancora di averlo recitato da protagonisti, questa è una fortuna che vi aiuterà a non perdere tempo e a gestire al meglio risorse e possibilità, il vostro cuore è sempre perfettamente funzionante e ricolmo d’amore, ma senza la tensione che creano le aspettative, lucidi ed impeccabili non farete inutili concessioni a chi non merita la vostra immensa intensità…

Gemelli

Sicuramente il cielo è più semplice ora che la Bella Venere è di nuovo amica e vi consente di fare pace con voi stessi e con il circostante intorno a voi, aiutata dalla Luna Blu in trigono dall’Acquario vostro fratello di Aria, anche l’ intuito e la perspicacia che vi è propria saranno amplificate al massimo, rendendovi forse un po’ inquieti ed alieni rispetto agli altri, non tutti possiedono la vostra velocità mentale, siate buoni con chi non riesce a corrervi accanto, reggere un passo come il vostro non è una dote comune, stringetevi piuttosto alle motivazioni dell’ affetto e cercate di ricostruire dei legami con persone che veramente stimate ed amate, questa settimana le stelle vi consigliano di non dire proprio tutto ciò che pensate…

Cancro

Seppur Venere è contro ed ancora in amore non riuscite a trovare la serenità necessaria ci saranno ben tre pianeti nella vostra terza casa che vi aiuteranno a ritrovare la voglia di comunicare e di socializzare, forse è il momento di pensare a nuove relazioni e ad investire la vostra voglia di vivere e di essere amati in direzioni meno problematiche e più solide, il vostro cielo vi dona una voglia eversiva di cambiamento e di voglia di soddisfazioni che non può più darvi una singola persona, la sensazione di evasione dalla routine è quanto mai amplificata, non vi aiuterà la Luna Blu che crea si delle strane emozioni ma che non avete neanche troppa voglia di analizzare, sarà una settimana un po’ fluttuante e non troppo centrata su qualcosa di certo, fate in modo di parlarne con un familiare fidato…

Leone

Come ad ogni fine estate il vostro segno si svuota della presenza dei pianeti in transito, non per questo rimane veramente vuoto, un bell’ aiuto da Venere amica in sestile vi farà sentire bene, ed i pianeti in seconda casa vi renderanno fattivi, concreti e pieni di obbiettivi che finalmente non dovrete più posticipare, sembrerebbe infatti per voi essere arrivato il momento più importante ovvero quello dell’ azione pratica, vi interesserà creare movimento, compiere dei passi evolutivi concreti ed oggettivi, la Luna Blu è in opposizione, quale migliore occasione per vedere in prospettiva il passato e dare a tutto un significato diverso, è il dono della lucida visione di uno specchio rivelatore che vi potrà fare rendere conto di qualche errore di valutazione compiuto , da non ripetere più, intanto dalla terza casa arriva una proposta di collaborazione nuova…

Vergine

Il Sole illumina i vostri gradi corroborandovi di energie passionali assieme a Marte e a suggerirvi lucide interpretazioni della realtà con Mercurio, è un cielo di ricostruzione per voi, manca solo Venere all’ appello che nel regno aereo della Bilancia, nella vostra seconda casa, cede alla seduzione di una Luna in Acquario che vi rende in amore un po’ vaghi, fluttuanti, smaniosi di risposte o di conferme che vi facciano sentire vivi, più lucidi che mai affronterete una rivalutazione della vostra vita sentimentale che accetta semplicemente di essere in balia di una ricerca un po’ spasmodica di emozioni che da tanto tempo non vivete con le viscere, ricordi del passato e suggestioni future sembrano mischiarsi, un tuffo al cuore per qualcuno che rivedrà qualcuno di importante del passato, ma sarà lo spunto di una riflessione sul presente ciò che cambierà veramente le cose…

Bilancia

È una settimana eccezionale per voi della Bilancia, con una stupenda Luna Blu di trigono, aspetto del sublime con la bella Venere nei vostri gradi che viene magnificata, ed un solidissimo trigono a Saturno entro venerdì che vi garantirà l’inizio di qualcosa di veramente importante nel vostro lavoro che riparte solido ed efficace come non mai, le signore dello zodiaco intanto vi fanno un bel regalo, proprio voi che siete il segno dell’estetica, oltre che dell’etica e della giustizia, renderanno fortissimo il vostro amor proprio facendovi vedere forti sani e belli, e convincendovi che non siete più bisognosi di nessuno e non in balia degli eventi, ma padroni del vostro destino, eroi di un cambiamento esistenziale che avete generato per voi e chi vi ama e che niente e nessuno avranno mai il potere di fare vacillare, riprendete quindi il vostro orgoglio e la fierezza delle vostre capacità! Anche in amore non ci sarà bisogno di nessuna mediazione con il partner per capire che amate orgogliosamente voi stessi ed i vostri sentimenti…

Scorpione

Ben sorretti da tre pianeti in Vergine in regime di sestile concreto e fattivo, ma illusi da una Luna Blu che crea aspettative di continuità per un futuro su cui ancora non avete delle certezze, se ciò riguarda l’ ambito lavorativo vi verrà proposta qualcosa, ma se ancora una volta non vi soddisfa cercate di investire ora che i pianeti sono favorevoli in qualcosa di più sicuro per il futuro, mentre se sono i sentimenti il campo elettivo su cui si giocano sogni ed aspettative cercate di non accontentarvi di palliativi o di aspettare movimenti che non sembrano arrivare, è il momento di cercare qualcosa di più gratificante per voi e di non perdere tempo con cose e persone che possono solo parzialmente rinfrancarvi, i moti planetari stanno lavorando per fare in modo che finalmente perveniate ad una maturazione sentimentale che vi potrà rendere felici e solidi, non serve andare fino in fondo in alcuni casi per capire che non è la direzione giusta…

Sagittario

Il cielo è un po’ contro con tre pianeti in quadratura dalla Vergine, soprattutto per ciò che riguarda il lavoro ed il vostro bisogno di concretezza pratica, ma saranno proprio la bella Venere e la seduttiva Luna a lenire le vostre difficoltà con i sentimenti e le emozioni ritrovate, il vostro cielo è decisamente pieno di aspettative e di sogni morbidi e confortevoli, proprio perché è importante realizzarli le stelle vi invitano ad essere chiari e lucidi, il vostro cielo infatti vi aiuta a capire quali sono le direzioni non pienamente felici della vostra vita e a non accontentarvi più di parziali significati che non soddisfano il vostro bisogno di struttura, massima chiarezza in amore sarà di rigore forse esplicare al partner come veramente vi sentite potrà essere l’incentivo giusto per dialogare di nuovo o per prendere insieme delle significative decisioni…

Capricorno

Mente vi cullate in una dolce intimità con il partner avendo ritrovato le motivazioni intime nella vostra vita che spesso trascura il alto romantico, Venere e la Luna Blu vi aiuteranno a fare sogni più ambiziosi, morbidi e pieni di sentimento, come a volere tornare sulla scena e a vincere tutto in nome dell’ amore e del quieto vivere a cui da sempre anelate, molti di voi vivranno questa fase consci di essersi arresi al proprio momento di morbidezza e romanticismo, che non si può sempre fare tutto da soli e che per quanto la vita non è facile, a volte basta un complice, e tutto è già più semplice… come cantava Vasco Rossi in una delle sue più celebri canzoni, abbandonatevi allora ai sogni del futuro ispirati da questa Luna Blu e dalla bella Venere, guarda un po’ che proprio a voi che in genere siete i più razionali e a volte duri soprattutto con voi stessi, vi tocca in questa configurazione essere i più romantici dello zodiaco!

Acquario

Di norma siete sempre i più lungimiranti, creativi ed originali dello zodiaco, il vostro è il segno del futuro, e della capacità di creare pura magia se vi innamorate di un posto, una situazione , una persona, ecco che questa magica Luna Blu aumenterà a dismisura queste vostre attitudini, sarà una settimana densa di soddisfazioni, di riconoscimenti e di ben fatti che vi saranno riconosciuti, e mente maturate la certezza che avete retto a transiti davvero complessi da gestire per chiunque come la solito avete compiuto la più grande delle magie, la vostra svolta personale che da venerdì si concretizzerà in risposte ed aiuti che vi permetteranno di procedere nel cammino che avete scelto, la concretizzazione di un progetto importante, una grande soddisfazione lavorativa, l’ inizio di una relazione importante con Venere in trigono a Saturno, che volete di più?!... ah scusate… voi siete anche il segno senza limite…!

Pesci

Luna Blu in dodicesima casa e Sole in opposizione…che significa?!...che le stelle vi suggeriscono di manifestarvi e farvi vedere, in tutto il vostro splendore, la vostra grazia, la dolcezza che vi contraddistingue e soprattutto la vostra forte personalità che dopo le crisi generate dai transiti farà di tutto per rendervi fieri di voi stessi e di rivendicare la vostra posizione nel mondo e nell’ amore, è il momento di tirare fuori tutto il variegato ventaglio della vostra affascinante personalità sognatrice e creativa, quella dolce melanconia che c a volte diventa un flusso emotivo fortissimo travolgente e seduttivo come non mai, c’è un'unica sola sfida che vi attende, quella con voi stessi, dovrete riuscire a vedervi, belli e forti e tradurre tutto nella realtà, in fondo una bellezza come la vostra merita pure ogni tanto di essere rivendicata ed esibita come un gioiello di inestimabile valore!

© Riproduzione riservata