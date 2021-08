Oroscopo di oggi, 21 agosto 2021: sabato divertente per il Sagittario

L'oroscopo di Barbanera oggi, 21 agosto 2021

Ariete. 21/3 – 20/4

Le opportunità non mancano, per afferrarle dovete gettarvi nella mischia e assumervi il rischio. Accettate un’occupazione extra per pareggiare i conti.

Toro. 21/4 – 20/5

Non è il caso di irritarvi per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nel modo migliore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Concludere tutti i vostri impegni nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un’inversione radicale di metodo consente un ottimo rendimento.

Leone. 23/7 – 23/8

Un cambiamento appena effettuato vi allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire al sicuro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Mercurio e Urano spingono forte sul pedale della volontà e dell’intraprendenza. Esplorate nuovi territori, soprattutto nella vostra attività.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un antidoto contro le preoccupazioni oggi ve lo fornisce la Luna in Acquario. L’affetto degli amici dà risultati prodigiosi e anche l’umore se ne giova.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grande protagonista e assillo, il lavoro: le ambizioni personali divergono dalle esigenze dei vostri cari e comportano contrasti che devono essere mediati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Acquario è un buon passaporto per il weekend. Riuscirete a trovare un marea di stimoli per trascorrere un sabato davvero divertente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la persona del cuore la passione in questa fase vi infiamma. Nuove conoscenze piccanti anche in ambito lavorativo. Antenne ben alzate!

Acquario. 21/1 – 19/2

Fine settimana in compagnia della Luna nel segno. Una giornata contraddittoria: il senso di responsabilità collide con la voglia di autonomia.

Atmosfera sostanzialmente tranquilla. Assecondate la necessità di svago, di riposo e di buona, stimolante compagnia senza porvi traguardi.

