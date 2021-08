Oroscopo: settimana brillante per Gemelli e Bilancia, magico weekend per il Leone

La bella Venere cambia segno e rivoluziona i sentimenti di tutto lo zodiaco, Marte e Mercurio come due monelli accelerano tutte la ruote, ci penseranno Giove ed Urano invece a frenare generando un mix di contrasti e sorprese. Magica la Luna di fine settimana che porta con se barlumi di futuro!

Ariete

Questa settimana la bella Venere inizia un transito di opposizione ai vostri gradi zodiacali. Il cielo sollecitato in maniera veloce da Urano vi spinge a dirigervi anche con una certa impazienza verso delle scelte e delle decisioni importanti. Dopo un ragionevole sgomento generato dal caos planetario ecco che le vostre attitudini sembrano riaversi e obbligarvi ad essere di nuovo decisionisti, a fare i conti con un amore lontano o a dare la giusta piega ad investimenti affettivi che vengono ricambiati solo in parte. Non temete, riuscirete a rimettere tutto in ordine dentro e fuori di voi, ma non sempre otterrete il totale ottenimento rispetto all’ impegno profuso… pazientate.

Toro

E' una settimana che vi sorprenderà nel suo finale, con la forza di un Sole che sembra di nuovo esservi amico, ma mentre alcuni di voi stanno ancora facendo i conti con delle conseguenze rispetto a scelte portate avanti con insolita vigoria ed istintività da Urano vi arrenderete al fatto che le cose vanno come devono andare. Il cielo non vi è nemico ma potreste avvertire prima che il sole inneschi per voi un potente trigono di terra, una sensazione di noia e di poca elasticità intorno a voi. Intanto, l’amore sembra un piacevole intermezzo in una condizione confusa e decisamente senza progettualità, ma vi sta bene così e non intendete forzare nulla.

Gemelli

Se escludiamo un inizio di quadratura da parte del Sole la vostra è la settimana più bella di tutto lo zodiaco, con una bellissima Venere che torna ad esservi amica e a dinamizzare amori e relazioni in maniera allegra e veloce. Era da un po’ che non avevate la sensazione di poter essere di nuovo fluidi e pieni di entusiasmo, il vostro cielo godrà anche di veloci apporti uraniani che vi porgeranno notizie nuove e fresche, occasioni da non perdere e su cui potere progettare un futuro anche professionale. Sia chiaro, per adesso sono solo più probabilmente spunti, ma è nel contesto generale che vitalità ed entusiasmo tornano a farvi vivere bene. Brindate sereni ad un chiaro di luna che a fine settimana vi darà quasi il dono della chiaroveggenza e se nutrivate qualche dubbio su qualcuno avrete finalmente le vostre risposte!

Cancro

Avete finalmente maturato che non sempre si può essere accomodanti. Il vostro cielo infatti vi priva della morbidezza di Venere che trasformandosi in nemica da un passaggio di quadratura vi renderà spigolosi e tesi un po’ più del solito. Il vostro cielo è però forte di Marte e di ben altri sostegni che vi infonderanno la carica giusta per una presa di posizione davvero decisa e determinante che vi metterà nelle condizioni di fare venire a voi la persona amata senza rincorrerla e di essere nel posto dove volete essere confortati dalla struttura affettiva generale che amate. Solo un po’ di ritardo ancora in questioni pratico legali.

Leone

La bella Venere diventa amica e spostandosi tra i gradi dello zodiaco sposta anche la vostra attenzione su cose belle e pratiche. Il vostro cielo aspetta buone notizie che vi scalderanno il cuore e vi faranno riconquistare il contatto con la vostra bellezza e la seduzione torna ad essere felina e decisa, mentre il blocco centrale della settimana presenta un Giove perfettamente opposto e quindi aumenta di molto il grado di caoticità delle cose. Tempi che non combaciano e qualche piccola spesa imprevista, qualche dubbio vi assalirà, ma sarà un magico fine settimana con la pienezza della Luna a darvi una chiarezza importantissima che vi servirà moltissimo per avere la visione più limpida possibile di qualche rapporto che vi sta a cuore.

Vergine

E' il tempo adatto per rilassarsi anche in flusso di cose che sembra alquanto caotico, ma sarete felici di sapere che Marte e Mercurio risveglieranno i sensi e vi faranno sentire passionali e tonici e vogliosi di riprendere una parte ludica della vostra vita ed anche passionale, non tralasciando di darvi anche stimoli creativi. Il vostro animo è si inquieto con una Venere che vi abbandona ma che non vi mette ansie data la presenza corroborante di un Sole che promette di accendere un’energia splendida che vi invoglierà ad inseguire un sentimento, una passione. Molti di voi avranno anche delle sensazioni che hanno a che fare con il futuro e con i progetti possibili da sviluppare e lascerete tutti di stucco partorendo una nuova prospettiva per la vostra vita.

Bilancia

Finalmente la vostra bella Venere torna a casa nei vostri gradi regalandovi un senso di benessere e di riconquistata sicurezza. Il cielo vi ammorbidisce, vi rende più belli e più capaci, sgombra la mente anche da dubbi ed incertezza rispetto la vita sentimentale, ma non per questo smetterete di inseguire le vostre brame ed i vostri sogni. Il benessere psicofisico è notevole e voi state finalmente pensando a qualcosa di nuovo, anche ad un passo importante nella vostra vita, come una convivenza, un trasferimento o compiere addirittura il grande passo. Il cielo è tutto dalla vostra parte e come se non bastasse una stupenda Luna in trigono nel fine settimana vi farà splendere come non mai!

Scorpione

E' una settimana fatta di desideri ed aneliti che carezzate senza però poterli ancora del tutto afferrare, è molto romantica e con una punta di nostalgia che vi rende un po’ instabili. Il centro della settimana è fatto per riflettere e i due giganti Urano e Giove vi obbligheranno a farlo, i tempi non coincidono con le vostre certezze, ed anche il lavoro fino ad adesso svolto ha potuto creare qualche falla di cui vi accorgerete solo ora, magari qualche piccola distrazione che però ha determinato disagi un po’ più grandi del previsto. Il fine settimana è caratterizzato da una Luna che accende di chiarezza la vostra anima, anche se non proprio in aspetto positivo ma piena di stimoli e suggestioni utili a capire le dinamiche affettive che non sono andate bene e per iniziare a sognarne di altre..

Sagittario

Con Venere che smette di essere ostile e con un Sole che tenderà ad illuminare la vostra decima casa, le stelle vi fanno il dono della chiarezza, sia da parte vostra ma più esattamente la chiarezza di una visione generale dello stato di cose che voi e solo voi potere cambiare o lasciare li com’è ma non evitando più di coglierne le proporzioni. Le cose che non migliorano da tempo forse andranno abbandonate, le cose che invece sembrano iniziare a brillare sono quelle che vi daranno maggiore soddisfazione. Sarà facile capire di ciò che già vivete cosa vi serve e cosa non più, ma se vi servono stimoli per il futuro anche la magnifica Luna del fine settimana vi darà ancora più chiarezza, questa volta sugli sviluppi futuri. Non scegliete la stasi o la conservazione delle cose, ma preferite l’evoluzione che svilupperà nuovi percorsi nelle vostre vite!

Capricorno

Venere inizia una quadratura nel vostro cielo, e vi fa perdere un po’ di leggerezza, mentre Mercurio e Marte accelerano la vostra esigenza di cambiamento pratico e di velocità. Urano e Giove vi impongono una risoluzione importante, forse abbandonerete qualcosa che non vi rende felici e che vi obbliga a fare ripetitivamente cose che non vi entusiasmano. Mentre qualcuno non mantiene le promesse fatte è arrivato il momento di concentrarvi di nuovo solo su voi stessi e decidere di mandare avanti le cose con grande chiarezza e sicurezza. Il vostro intento di non urtare la sensibilità altrui dovrà essere mutuato dall’esigenza impellente di chiarire qualcosa con qualche familiare che con il suo comportamento potrebbe sospendere il tempo delle vostre vite personali…

Acquario

Inizia il vero relax per voi, dopo un'estate per nulla entusiasmante, ora che i pianeti sono tornati amici vedrete che il vostro spirito tenderà a risorgere, le stelle sembrano spazzare via dal vostro animo le ansie che vi hanno un po’ contrito, e mentre tornano soddisfazioni lavorative ed affettive il cielo esige da voi un nuovo colpo di genio. Molto più sereni nelle scelte e fiduciosi negli sviluppi che anche se ancora tardano promettono di essere favorevoli e piene di successi. Intanto, in amore corteggiatissimi i single, chi vive un rapporto potrebbe chiedere al partner una maggiore presenza e condivisione. Riflettete però su quanto avete fatto per isolarvi come sentivate di esigere dagli affetti, forse non volete fino in fondo ciò che chiedete, ma le passioni sono riprese e presto sarete di nuovo carichi e vulcanici come sempre.

Pesci

Ancora opposizioni per voi, ma vi farà piacere sapere che la bella Venere smette di essere nemica e torna per voi un momento intensissimo di fascino e seduzione come non si vedeva da tempo. L'amore adesso è a portata di mano ed è il giusto premio dopo un periodo in cui avete pienamente avuto cura e rispetto di voi stessi, avendo pienamente assecondato il ritmo degli astri senza mai perdere il coraggio e la speranza. Questo vi fa onore, adesso solo piccoli ritardi in alcuni progetti e degli aggiustamenti tecnici vi separano dall’arrivare a toccare con mano i sogni e le svolte che avevate in mente, siate felici e sorprendetevi positivamente di tutto ciò che sarà!

