Pop it, cos’è e come funziona il gioco-tormentone dell’estate

Il Pop it è il gioco tormentone dell'estate 2021. Si trovano persone, grandi e piccini, giocarvi ovunque: sulle spiagge, in sala d'attesa, seduti sul divano e anche sui social network. Ma che cos'è un Pop it e a cosa serve?

Cos'è il Pop it

Ha una sagoma morbida, con palline in rilievo cave che vanno spinte giù con le dita. Finite di schiacciare tutte le palline, basta girarlo per ricominciare. Il pop it è di varie forme e grandezze, colorato come l’arcobaleno, quadrato, circolare, a forma di personaggi dei cartoni animati, animali, unicorni.

Quando è nato il Pop it

Questo gioco esiste dagli anni Settanta e adesso è tornato prepotentemente di moda.

Pop it, perchè è nato

Nato per aiutare lo sviluppo dei bambini, e in particolare la psicomotricità dai 3 anni in su, è diventato un antistress per grandi e piccini. Favorisce la concentrazione e il ragionamento logico nei più piccoli, anche in caso di disturbi di attenzione e apprendimento. Scoppiare le bolle è infatti un’attività piacevole che abbassa l’ansia e contribuisce allo sviluppo cognitivo.

Pop it, tendenza dell'estate 2021