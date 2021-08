Mick Jagger compra casa in Sicilia: sua una villa al mare a Portopalo di Capo Passero

Innamorato della Sicilia, Mick Jagger avrebbe comprato casa a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa. È quanto riporta il sito web Ragusanews, dando per certo l’acquisto di una villa vista mare. Il frontman dei Rolling Stones da un anno è ospite di alcuni amici nelle campagne tra Modica, Palazzolo Acreide e Noto. E le meraviglie di uno dei luoghi più belli e suggestivi della regione lo avrebbero indotto a trasferirsi sull'isola.

Nei mesi scorsi Mick Jagger è stato paparazzato durante alcune visite ai monumenti più suggestivi dell'Isola. Tutto è cominciato un anno fa, quando Jagger ha cenato in un ristorante di Marzamemi lasciando, come testimonianza, un autografo su un menu. In quell'occasione, insieme a lui c'erano anche la moglie Melanie Hamrick e delle guardie del corpo. In quegli stessi giorni fece una visita alla cattedrale di Noto e un giretto nel centro storico di Siracusa.

Qualche settimana dopo, è stato fotografato alla valle dei templi di Agrigento. Nel periodo natalizio, poi, è spuntata una foto su Instagram in cui la rockstar si trovava tra i cactus della tenuta dei marchesi di San Giuliano a Melilli. A Palermo la visita assume un tono più istituzionale. Nella tappa al Palazzo dei Normanni e alla Cappella Palatina di Palermo, infatti, Jagger è accompagnato dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè.

